Un médico almeriense trae a España un procedimiento revolucionario José Lirola utiliza en traumatología los yesos waterproff que, a los cinco minutos de su colocación, ya se pueden mojar IDEAL Almería Viernes, 7 julio 2017, 11:20

El doctor José Lirola, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil en Sevilla, ha conseguido traer y comercializar en España los primeros yesos waterproof, apostando por la innovación en Traumatología Pediátrica. Tras una estancia en el Boston Children's Hospital (Estados Unidos), decide asumir la responsabilidad de que se conozca y utilice esta novedosa técnica de inmovilización. Sólo en Andalucía se ponen más de 10.000 yesos al mes. Y España era uno de los pocos países europeos que seguía utilizando sólo las escayolas tradicionales, una técnica que tiene más de 150 años.

El doctor Lirola y su equipo de Orthopediatrica no utilizan los yesos tradicionales, sino yesos waterproof. Se trata de un procedimiento tan revolucionario que, a los cinco minutos de su colocación, ya se puede mojar y con el que, incluso, puedes nadar en el mar o la piscina. Además, y a diferencia con la escayola tradicional, la piel ni sufre ni tiene mal olor.

Orthopediatrica (empresa de servicios de Traumatología Infantil y Ortopedia Pediátrica Avanzada), en el Centro de Consultas de IHP Bellavista (Sevilla), es el primer equipo de Traumatología en España en emplear esta innovadora técnica, que ha conseguido cambiar radicalmente la experiencia de llevar un yeso.

En Andalucía actualmente se pueden encontrar en Sevilla, Algeciras y Cádiz. En el resto de España en Murcia, Santander, San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid.

Tanto Lirola como su equipo tienen ya cientos de pacientes tratados con estos novedosos materiales, todos ellos con un altísimo nivel de satisfacción con el tratamiento del yeso waterproof.

Más de 166 años

Hace 166 años desde que se comienza a utilizar el yeso como método para tratar las fracturas. Concretamente, fue utilizado por primera vez en 1851 por Antonio Mathijsen, médico holandés. Sin embargo, son varios los aspectos que se han desarrollado desde entonces, aunque la base siga siendo la misma.

La inmovilización con yeso es el procedimiento más frecuentemente utilizado en toda la Traumatología, y es usada tanto para mantener la reducción de una fractura hasta que consolide el hueso, como para no permitir el movimiento de una articulación después de una cirugía.

Con los materiales tradicionales (venda de algodón y yeso), la recomendación fundamental es no mojarlos, y cuando se produce de manera accidental, deben ser cambiados por otros ya que el yeso se rompe y el algodón mantiene la humedad mucho tiempo provocando maceración de la piel y disconfort, así que los pacientes con inmovilizaciones no pueden tener una higiene adecuada ni disfrutar del agua en verano, ya sea en piscinas, ríos, parques acuáticos o playas.

Actualmente, existen materiales que solucionan este problema, y han supuesto una verdadera revolución que minimiza las limitaciones que supone llevar la escayola durante el período recomendado por el Traumatólogo: los yesos waterproof.

Estos yesos waterproof o escayolas sumergibles permiten al paciente poder bañarse a diario, ya sea en casa, en la playa o en la piscina. Son muy ligeros, reducen a menos de la mitad el peso del yeso tradicional y se puede elegir el color entre una gran variedad de ellos. No huelen mal como los yesos tradicionales. Si se produce picor, se puede aliviar con el roce del agua metiendo la escayola bajo el grifo. Además, no aparecen en la radiografía, permitiendo al Traumatólogo una mejor visión de los huesos fracturados.

El doctor José Lirola es especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y en Orthopediatrica (Sevilla). Ha realizado estancias formativas en el Hospital for Special Surgery (Nueva York), Boston Children's Hospital (Boston), Shriners Hospital for Children (México D.F.), Beaumont Children´s Hospital (Detroit) y Hospital for Joint Diseases (Nueva York). Es Tutor de Residentes de Cirugía Ortopédica y Traumatología y Coordinador de la sede en Sevilla de la Academia MIR Asturias. Asimismo, es miembro numerario de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), la Sociedad Andaluza de Ortopedia y Traumatología (SATO) y la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica (SEOP).