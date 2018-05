Marín vaticina que a Almería le «queda mucho que esperar» para la llegada del AVE «Por muchas veces que venga el ministro, sabemos que es una obra que no va a llegar a corto plazo, es más, es difícil que llegue incluso a largo plazo. Y no porque no haya voluntad política, porque realmente la dificultad en inversión es importantísima», afirma EFE ALMERÍA Miércoles, 2 mayo 2018, 14:39

El presidente del grupo parlamentario y portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha dicho este miércoles que teme que a pesar de que «todos los almerienses están esperando que llegue el AVE a Almería», les «queda mucho que esperar».

«Por muchas veces que venga el ministro, sabemos que es una obra que no va a llegar a corto plazo, es más, es difícil que llegue incluso a largo plazo. Y no porque no haya voluntad política, porque realmente la dificultad en inversión es importantísima«, ha dicho en declaraciones a los medios en El Ejido.

Ha asegurado que las inversiones del Corredor Mediterráneo «no llegan» a pesar de que «se insista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)» y ha advertido de que su ejecución sería «una salida fundamental para Andalucía, y especialmente en Almería, para poder sacar todos los productos« y »dar un valor añadido a la tierra importante«.

«Es la gran asignatura pendiente, tanto por parte del Gobierno de España como de la comunidad autónoma», ha dicho, apuntando que desde el Grupo Parlamentario de Cs no entienden que en Andalucía, de 1.300 millones de euros en inversiones en infraestructuras «se dejen de ejecutar el 47 % cada año».

«Creo que esto es una falta de gestión que no nos podemos permitir por parte del Gobierno de la Junta. Hay que poner en carga todo ese presupuesto para que realmente se solucionen los problemas de Almería y muchas otras provincias«, ha añadido.

Por otra parte, se ha referido al déficit hídrico en la provincia almeriense y ha apuntado que ya se ha trasladado al Gobierno de España un proyecto para aprovechar la canalización de la presa de Rules, en Granada, porque en la misma se produce «un desaprovechamiento de agua permanente».

«Hay que apostar por garantizar el agua y más en una provincia como la de Almería donde afortunadamente estos últimos meses ha llovido pero hasta hace prácticamente dos meses parecía que no se iba a poder siquiera sembrar. Aún así ni siquiera se puede garantizar muchas veces el riego«, ha sostenido.

Ha dicho que se trata de un «gran reto pendiente» y que «el agua no es de nadie, es de todos, y en este caso garantizar el suministro a la población pero después tenemos que ser capaces de que el agua llegue a las explotaciones y además que llegue en precio».