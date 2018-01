Estos marcianos han 'calao'

El viernes por la noche estuve con dos marcianos ¡Cómo se lo estoy contando! Fue aquí en Almería ¿Dónde? En el Teatro Cervantes, en la capital. Ya lo ve querido lector, además de fantasmas -dicen que existen- también hay seres de otros mundos en el viejo escenario del centro de la ciudad. No tenían antenas, ni levitaban, pero uno era rojo y el otro azul. Aunque muy dispares en cuanto a tamaño, fueron capaces de 'hipnotizar' a partes iguales a todo el patio de butacas, para que le prestara atención y hasta se partiese de risa con sus chistes malos.

En realidad eran dos marcianos del humor, porque ambos son de Madrid. No hay mejor forma de catalogar a estos dos genios que llevan ya 35 años haciendo gala de un humor inclasificable, absurdo e inteligente a la vez. Carlos Faemino y Javier Cansado demostraron que quien tuvo, retuvo, dando carta de verdad al título de su último espectáculo.

Probablemente este no sea su mejor show, ni el más original, pero siguen siendo tan divertidos como el primer día. Son dos cómicos con mayúsculas, ante los que nadie queda indiferente. Ha sido un gran acierto de la empresa que gestiona el Teatro Cervantes incluirlos en la programación de este invierno, el público ha respondido con lleno total en las dos funciones.

Comenzar el fin de semana asistiendo a un espectáculo como éste es algo que también nos merecemos los almerienses. Habrán quedado muy contentos en Cosentino con la publicidad de sus encimeras antibacterias realizada por Cansado. Tampoco faltó un guiño al tomate raf 'auténtico' de Almería. Parafraseándolos a los dos, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que «han calao» hondo en nuestra tierra, aunque sigamos «sin comprender cómo hay gente que no protege la vida de su lavadora con Calgón».

Tiempo de encuestas

Dónde no hay lugar ya para bromas es en la política española. La última encuesta elaborada por Metroscopia da por primera vez la victoria electoral en las generales a Ciudadanos. No hay quien le tosa a Albert Rivera que, después del buen resultado obtenido por Inés Arrimadas en Cataluña, se mantiene en la cresta de la ola de la intención de voto ¿Serán capaces los 'naranjitos' de obtener un resultado así en las próximas elecciones?

En el PP no ganan para sustos. Después del batacazo de Albiol llega esto mientras el lío catalán no termina de desliarse tampoco. ¿Acabará llevándonos a votar por adelantado «M. Rajoy»? Mientras, en el PSOE no hace ni frío, ni calor. Los socialistas no levantan el vuelo a nivel nacional. En cambio, en Andalucía seguirían siendo la fuerza más votada, según otra encuesta, la de Celeste-Tel. En nuestra comunidad 'premian' el pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Ojo, ¿darían las cuentas para un hipotético pacto entre Cs y el PP en Sevilla? Parece que en Madrid sí, aunque en este caso sería Ciudadanos quien tendría la sartén por el mango y podría optar a ocupar La Moncloa de la mano de los populares.

Luego están Podemos e Izquierda Unida, que no levantan el vuelo, ni en un sitio ni en otro, sino todo lo contrario. Entenderán ahora que con este panorama nuestros políticos han entrado ya en una fase en la que no se ríen ni con los chistes de Faemino y Cansado.

Esperpento catalán

Lo que no tiene ninguna gracia es lo de Cataluña ¿Cómo puede alguien proponer un presidente 4.0? Puede sonar muy moderno, pero no es nada serio. Si decidiéramos funcionar como propone Puigdemont desde Bruselas, deberíamos acabar con las sedes parlamentarias, los coches oficiales, las dietas de desplazamiento y muchos otros gastos que ahora asumimos los ciudadanos. A nuestros representantes les daríamos un móvil, una Tablet, un portátil y a trabajar por el mundo. A lo mejor no es tan mala idea. A simple vista parece que nos podríamos ahorrar una pasta y no sólo en Cataluña, en toda España.

No obstante, en el caso de el 'expresident' cabe recordar que contra él recaen en estos momentos cuentas pendientes con la justicia. Pasar unas vacaciones en la cárcel, aunque sea en la de Soto del Real, te cambia la vida y hasta las convicciones. Cómo será la cosa que los 'jordis' y Forn ya van renegando del 'procés'. Ahora, dónde dijeron digo, dicen Diego y se quedan tan panchos. Lo del 1 de octubre fue una puesta en escena y la declaración unilateral de independencia sólo un acto simbólico. Todos quieren arreglarlo ahora por la vía del dialogo, después de haber montado un lío nunca visto antes. Está bien que los discursos vayan regresando al menos a la normalidad, pero ya podían haberlo pensado antes. El caso es que casi un mes después de las elecciones todavía no tenemos ni idea de cómo será el nuevo 'Govern'.

Poderoso impresentable

No me puedo olvidar de Trump, incluso me entran ganas de acordarme de su familia más cercana. Por favor, ¿cómo un tipo así puede ser el mandatario de uno de los países más poderosos del planeta? Hay que ser muy ruin para llamar «países de mierda» a pequeños estados como El Salvador o Haití ¿Dónde ha estado la respuesta de la comunidad internacional? ¿Nuestros líderes occidentales no se han enterado? El caso es que salvo los señalados en primera persona, nadie le ha afeado su expresión al magnate que se ha hecho con el despacho oval de la Casa Blanca ¿Qué será lo próximo 'Mister President'? No puedo entender como Estados Unidos ha pasado de tener a un presidente negro a otro que está totalmente enfrentado con las minorías. Ojalá aprendamos la lección a este lado del charco, no sea que revivamos nuestro pasado más oscuro en un futuro no tan lejano.

«Hay que ser muy ruin para llamar 'países de mierda' a pequeños estados como El Salvador o Haití»

De cara a la semana próxima conviene ponerse la sonrisa y ser muy optimistas. El miércoles arrancará en Madrid una de las citas más importantes para nuestro sector turístico. Fitur 2018 será la plataforma de lanzamiento de la candidatura almeriense a la capitalidad gastronómica española. Veremos qué han preparado desde el Ayuntamiento de Almería para sorprender, en el mismo escenario en el que arrancará el 'reinado' de León como seleccionada para la presente elección.

¿Quiénes serán nuestros rivales? Se habla de Murcia y eso da... respeto, porque es toda una comunidad autónoma. De momento, la única que también ha confirmado que optará al 'premio' es Zamora, una ciudad que me conquistó el pasado verano, por su patrimonio, gastronomía y, por supuesto, por sus tapas. Las tienen y muy buenas. Mucho cuidado porque, como ocurre en el deporte, cada vez hay menos rivales pequeños. No sea que a la hora de la verdad nos echen otros por delante y se nos quede una voz fina, dulce y aguda, así como de castrati.