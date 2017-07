Líderes La duda que me cabe es si el anuncio de Adif coincidió en el tiempo con la manifestación o si en realidad se hizo a la vista del éxito de la convocatoria ÁNGEL ITURBIDE ELIZONDO Almería Lunes, 3 julio 2017, 01:26

No había pasado ni un día desde que más de cuatro mil personas pidieran en la calle un tren digno para Almería y un impulso grande a las obras del AVE en la provincia cuando el ente de infraestructuras ferroviarias, dependiente del Ministerio de Fomento, Adif, anunciaba que en julio entrarían en servicio los trenes adaptados, otra de las reivindicaciones seculares de esta provincia a la que tan poco caso se le hace. La duda que me cabe es si el anuncio de Adif coincidió en el tiempo con la manifestación o si en realidad se hizo a la vista del éxito de la convocatoria, lo que me lleva a pensar en qué habría ocurrido en el caso de que a la protesta hubieran acudido 500 personas que, hasta entonces, era lo habitual. Eso nunca lo sabré. Lo que sí sé es que la manifestación convocada por la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería sacó a la luz muchas de nuestras vergüenzas y retiró algunas caretas.

Escrito desde el máximo respeto a las instituciones y a sus representantes y dejando claro que esto no son sino meras opiniones con las que se pueden estar de acuerdo o discrepar, creo que Almería necesita líderes activos en los que la sociedad pueda apoyarse y que hoy por hoy no existen. A la manifestación del 22 de junio acudieron miles de ciudadanos junto a políticos y representantes sociales. Aquel día, y a la misma hora, el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, se encontraba pregonando las fiestas de Nueva Almería algo que me parece bien porque el alcalde se debe a todos los barrios. Pero, dicho esto, creo que el lugar de Fernández-Pacheco esa tarde estaba en la manifestación representando a una ciudad y a unos ciudadanos que están hartos de que se les maltrate. En su lugar acudió el concejal Carlos Sánchez que representaba al Ayuntamiento de Almería y a todo el Partido Popular porque, aunque parezca un insulto a la inteligencia, nadie más de este grupo acudió a la protesta dejando claro que para ellos esto de dignificar el tren o tener el AVE no es prioritario. Mientras tanto, el diputado Juan José Matarí representaba a Almería en el recién formado 'Grupo por el Corredor Mediterráneo' creado por diputados populares en el Levante español. Lo que se dice un mal chiste.

Por el contrario en la manifestación se podían ver representantes de todos los partidos políticos, sobre todo del PSOE, los mismos que cuando hay protestas por el materno-infantil o por el impuesto de sucesiones encuentran otras obligaciones más urgentes que salir a la calle. El PSOE está en la manifestación del tren en la misma proporción que el PP en las del materno o el impuesto de sucesiones, lo que no hace sino alejar a estos grupos de los ciudadanos de a pie que no hacen distinciones a la hora de manifestarse por causas más que justas.

El alcalde de Almería tiene una ardua tarea para ganar la calle. Siempre he pensado, quizá erróneamente, que el político debe ser un líder ciudadano. En este sentido a Fernández-Pacheco eso del liderazgo le queda lejos. Reaccionar en el momento adecuado es imprescindible para enviar al ciudadano un mensaje de que todo está bajo control y el alcalde hoy por hoy no lo está haciendo. Que el plan de playas se convierta en algo tan ridículo y ofensivo como el quitagrasas de la carrera de la mujer sin que haya una reacción pública, lo único que traslada a la sociedad es que el alcalde pasa de todo o que no tiene ninguna autoridad hacia los suyos.

Y otros que han perdido su sitio son los empresarios como colectivo (a nivel individual alguno se retuerce de indignación) que ya han dejado claro que el tren, el AVE, tampoco es tan prioritario como para manifestarse. Líderes, es lo que nos falta.