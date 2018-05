El juzgado también investiga el soterramiento de Carretera de Níjar Túnel de la Carretera de Níjar bajo la avenida del Mediterráneo, obra cuyo expediente reclamaron los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). / IDEAL El PSOE desvela que la instrucción judicial, bajo secreto, indaga entre otros presuntos delitos el de financiación ilegal MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Sábado, 5 mayo 2018, 01:52

Cuando las primeras informaciones ya confirmaban que varios agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional habían entrado en dependencias municipales pidiendo expedientes, la mañana del pasado 14 de marzo, el Consistorio reconocía que había recibido la orden de entregar documentos administrativos y contractuales a los agentes bajo las directrices del titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Almería.

Entonces, poco antes de las cuatro de la tarde, el Ayuntamiento de Almería hablaba sólo de tres expedientes: el de la concesión de una parcela entre la autovía del Aeropuerto y El Puche -los terrenos sobre los que se asienta un restaurante de comida rápida-, el contrato de concesión de servicio público del centro deportivo de Las Almadrabillas, y por último sobre el proyecto y la licencia para la estación de servicio ubicada en la carretera que une al centro de la capital con el Aeropuerto. Sin embargo, esos no son todos. Ayer, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Juan Carlos Pérez Navas, afeaba al equipo de gobierno del PP la «falta de transparencia y oscurantismo» al respecto de la investigación judicial y revelaba que al menos se investiga un expediente más: el de la obra para soterrar la carretera de Níjar bajo la avenida del Mediterráneo. La investigación, relató, escruta la presunta comisión de «delitos de cohecho, falsedad, tráfico de influencias, falsedad en documento público y financiación ilegal».

Dicha infraestructura, ahora bajo la lupa del juzgado, fue inaugurada en el año 2010, costó 2,5 millones de euros y fue ejecutada por la unión temporal de empresas (UTE) formada por las mercantiles Construcciones Tejera y Jocón Caniles. Ana Martínez Labella (PP), actual concejal de Fomento del Ayuntamiento de Almería, lo confirmaba en el pleno de ayer, cuando el ruego del portavoz socialista de mayor transparencia revelaba estos nuevos detalles. Y en su contestación indicaba que, a día de hoy, han trasladado a la oposición «todos» los datos de los que disponen -los originales de los expedientes fueron entregados por orden judicial-. «Aunque no tenemos los expedientes, ustedes pueden consultar las fotocopias que diligentemente efectuaron los funcionarios y que tenemos en el Área», defendió.

En Fomento, la Delegación municipal responsable de la obra (contratada en 2009, cuando el área se denominaba como Obras Públicas) fueron cuatro los agentes vestidos de calle que a las nueve de la mañana se plantaron en la plaza de Rincón de Espronceda para notificar el requerimiento judicial. La edil los ubicó en su propio despacho y puso a un funcionario a trabajar para ellos. El expediente del soterramiento de la Carretera de Níjar dispone de más de 1.600 folios.

Según detalló asimismo Miguel Ángel Castellón, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería (también PP), que insistió en que intentaría ser «muy didáctico», el caso en investigación es «una denuncia de particulares contra otros particulares» y por la cual «se piden unos expedientes administrativos». «Al Ayuntamiento no se le acusa de estos delitos», insistió el también delegado municipal de Vivienda y Desarrollo Urbano. «Nadie está imputado, y no sabemos si están investigando a políticos, funcionarios o un caso entre terceros», remarcó. Además, y sobre el expediente en cuestión, aseveró que las indagaciones se basan en una cuestión de «señalización vial» en el entorno de la infraestructura y no en la ejecución de la obra en sí. «No siembre dudas», exigió Castellón al portavoz socialista, Pérez Navas, sobre la gestión popular al frente del Consistorio.

Los portavoces de los grupos municipales de Ciudadanos e Izquierda Unida -Miguel Cazorla y Rafael Esteban respectivamente- también reclamaron información sobre los expedientes ya que, alegó el primero de ellos, «están generando mucha intranquilidad». «Es la primera vez que la UDEF investiga en el Ayuntamiento, así que sería necesario que se nos diera la tranquilidad de asegurarnos que todo está bien. Que abiertamente y de cara, a los portavoces nos pongan en conocimiento de lo que ocurre antes de que se mantengan las especulaciones», abundó Cazorla. Esteban, por su parte, volvió a reclamar los expedientes -que están a día de hoy en el juzgado- porque, alegó, apenas han recibido información de Urbanismo exclusivamente.

La investigación judicial, iniciada tras la denuncia ante la Fiscalía de Almería por parte de un particular, se encuentra en instrucción en el Juzgado número 5 de la capital, que mantiene decretado el secreto de las actuaciones.