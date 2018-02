Los jubilados se revuelven contra la 'microsubida' de las pensiones La activista Mar Verdejo lee el manifiesto contra la subida del 0,25% en las pensiones. / M. C. Sociedad "Estamos hartos de perder poder adquisitivo", advierte Diego González Marín, portavoz de la plataforma de jubilados contra el 0,25% de incremento, quien considera "mentira" que haya problemas presupuestarios para nivelar las pensiones: "Es un intento no declarado de privatizarlas" MIGUEL CÁRCELES Almería Jueves, 22 febrero 2018, 12:55

Varios centenares de personas -la práctica totalidad, de avanzada edad- se han concentrado este mediodía ante las puertas de la sede de la Seguridad Social en Almería, en la plaza de Emilio Pérez (plaza circular) para mostrar su repulsa ante la revalorización de las pensiones en un 0,25% (1,88 euros al mes para la pensión media almeriense). Un incremento en la nómina de los retirados que implicaría, de nuevo, una pérdida de poder adquisitivo para los 103.386 perceptores de pensiones contributivas en la provincia de Almería.

"Estamos indignados, es una auténtica vergüenza, los pensionistas no paramos de perder poder adquisitivo", reivindicaba Diego González Marín, portavoz de esta recién nacida plataforma almeriense por la revalorización de las pensiones. "Es mentira que haya problemas presupuestarios", infiere. Y ha destacada, frente a los concentrados, que la esquilmada situación de la 'hucha de las pensiones' -un fondo de reserva para situaciones coyunturales de crisis- se produce por un "intento no declarado de privatizarlas". "Se han chupado 60.000 millones de euros que, qué casualidad, son los mismos se les han prestado a la banca. Y ahora nos dicen que tenemos que crearnos cuentas de ahorro para pensionistas. Esto es un intento de privatizarlas y quedarse con millones de euros que son de los pensionistas. No vamos a parar, que se entere Rajoy", indicaba González.

La de hoy es la cuarta gran movilización de los pensionistas en Almería después de otras en Roquetas de Mar, Vera y Níjar. "Han tenido mucho éxito. Y vamos a seguir", aseveraba.

La concentración ha contado con la lectura de un manifiesto estatal -al que le ha puesto voz la activista Mar Verdejo- en el que se ha cargado las tintas contra los sucesivos gobiernos de PSOE y PP por invalidar el sistema actual de pensiones hasta hacerlo supuestamente inviable.