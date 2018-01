UGT investiga si hay «falsos autónomos» en el Consistorio de Almería El sindicato aún espera los contratos por los que el Ayuntamiento ha sido conminado a abrir un proceso sancionador por la Ley de Transparencia M. C. ALMERÍA Viernes, 12 enero 2018, 02:09

La petición de información realizada por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT de Almería por la que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha conminado al Ayuntamiento de Almería a abrir un expediente sancionador no es baladí. Responde a la intención del sindicato de aclarar por qué «ocho o nueve» personas trabajan en el Consistorio, «ocupan despacho y teléfono pagado por los ciudadanos de Almería», pero sus funciones son absolutamente desconocidas para el sindicato, ya que no forman parte de la plantilla de funcionarios ni de personal laboral. La UGT investiga si pudiera tratarse de lo que se conoce como «falso autónomo», esto es, personas que trabajan como un asalariado (bajo directrices empresariales) pero contratadas como si fueran autónomos con todo lo que esto supone.

«Es necesario que conozcamos estos contratos menores. Los pagamos todos los ciudadanos. Y nos hemos visto obligados a acudir al Consejo de Transparencia ante la negativa del Ayuntamiento [de Almería] a ofrecernos la información», revelaba ayer Asunción Requena, secretaria general de la FSP en Almería. El sindicato aún no ha recibido, ni siquiera después de la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, la respuesta a su petición de información. «Lo único que tenemos aún es el escrito de denegación de acceso a la información. Pero no sólo nos ocurre en este caso, sino que hay más que hemos tenido que llevar al Consejo de Transparencia», narró Requena.

La FSP estudiará, cuando disponga de la información, la situación jurídica de dichos contratos y no descarta acudir a la justicia. «¿Por qué no se sacan las plazas a concurso? ¿Por qué llevamos 10 años pagando un trabajo que no sabemos en qué consiste?», refirió Requena, aún a la espera de la contestación oficial del Ayuntamiento de Almería.