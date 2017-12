La inversión por habitante en servicios sociales cae en casi 30 euros en Almería desde 2010 El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Manuel Vallejo. / S.G.H. El PSOE da a conocer un balance de la asociación de directores y gerentes que asegura que el Ayuntamiento invierte cada vez menos en este área de gestión SERGIO G. HUESO ALMERÍA Jueves, 28 diciembre 2017, 01:23

El Ayuntamiento de Almería ha dejado de invertir un 27,5% de dinero público en políticas sociales desde el año 2010. Así subyace de los datos dados a conocer en el día de ayer por el Grupo Municipal Socialista (GMS), que se hizo eco de la estadística que elabora anualmente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Según el concejal socialista Manuel Vallejo, la situación del área de Familia e Igualdad de Oportunidades del Consistorio almeriense es «terriblemente preocupante» a tenor de unas cifras que destacan que la administración ha destinado este año un total de 66,89 euros por habitante en servicios sociales, por los 76,89 que destinó en 2015 o los 74,55 de 2016. Una caída del 14% respecto al mismo periodo del año anterior que, a juicio de la denuncia del GMS, prueba fehacientemente que el alcalde abusa de las «fotos de beneficencia» en vez de invertir «realmente» en ayudar a aquellos ciudadanos que más lo necesitan.

es lo que el Ayuntamiento de Almería ha destinado por habitante a servicios sociales en 2017, según las previsiones del presupuesto Para el PSOE, esta cantidad es insuficiente ya que la 'excelencia' es invertir 100 euros, tal y como demandan las asociaciones especializadas.

En la tabla de los últimos ejercicios se puede observar un fuerte decrecimiento en esta partida, de hecho el concejal recordó que el Ayuntamiento invertía hasta 92,37 euros por habitante hace siete años. Casi 30 euros más que ahora, algo que no es de recibo para los socialistas. A juicio de Vallejo, Almería está muy lejos de los parámetros que demandan los expertos de la asociación de directores y gerentes, que califican de 'excelentes' a los servicios sociales de los ayuntamientos que son capaces de consagrar hasta 100 euros por habitante a esta área de gestión, como por ejemplo sucede en los municipios vecinos de Granada y Baza. O lo que es lo mismo, destinar el 10% del total del presupuesto en este apartado, algo que no haría actualmente el Ayuntamiento. Teniendo en cuenta que en la capital se invierten poco más de 66 euros hoy, en el PSOE subrayan que esta cantidad se acerca más a la que equivale como 'pobre' esta asociación, que no es otra que la de invertir sólo 50 euros por habitante.

Con esa realidad sobre la mesa, desde el PSOE lamentaron «que el alcalde y los concejales del Partido Popular no estén a la altura para dar respuesta a las necesidades en el ámbito social que hay en la capital» y «que se evidencian en que prácticamente cuatro de cada diez almerienses está en riesgo de exclusión social y cerca de 20.000 no tienen un puesto de trabajo», dijo Vallejo.

Para él, representa todo un agravio comparativo más grave si cabe el hecho de que habiendo bajado la cantidad que se invierte en las familias vulnerables, sin embargo el Ayuntamiento se haya gastado un total de 250.000 euros en luces de Navidad. Una cuantía que ha aumentado en un 31% con respecto al año pasado, «mientras que la dedicada a servicios sociales ha descendido en un 14% y que, además, ya apuntan que se podría volver a incrementar para el año antes de las elecciones», evidenció el concejal socialista, que cree que el Ayuntamiento usa los servicios sociales en dos aspectos: como arma electoral y como vehículo por el que dar rienda suelta a su preferencia por la «beneficencia».

En este sentido, instó al Ayuntamiento a dejar de organizar «eventos sociales» y a ejecutar planes «transversales» que den respuesta a las necesidades de este área, falto de «personal» y de una gestión «coordinada», según la denuncia del edil socialista.