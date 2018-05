Internos de El Acebuche salen a diario para trabajar en empresas agrícolas de Almería Arriba, una de las internas, durante su interpretación de 'Imagine', de John Lennon; a la izquierda, entrega de diplomas del programa Reincorpora a uno de los participantes. / Alicia Amate Tres de los cuatro participantes en la acción formativa llevada a cabo durante este trimestre encuentran empleo antes de cumplir sus penas ALICIA AMATE Almería Miércoles, 30 mayo 2018, 02:49

Cada mañana se levantan, como cualquier empleado, para acudir a su lugar de trabajo y, tras finalizar una intensa jornada laboral, regresan a su domicilio para continuar su vida cotidiana. Son, por lo tanto, trabajadores normales. Sin embargo, tienen una particularidad en común ya que, también, son internos del Centro Penitenciario El Acebuche. Dentro de las actividades orientadas a lograr la integración sociolaboral de las personas que cumplen condena en la prisión almeriense, se desarrolla la iniciativa 'Reincorpora' de La Caixa -que gestiona en Almería la organización Noesso (No estás solo)- a través de la que los participantes reciben «la mejor oferta que se puede hacer en el centro penitenciario, que es la formativa», señaló ayer el director de C. P. El Acebuche, Miguel Ángel de la Cruz, durante la entrega de diplomas a los cuatro internos que han finalizado la acción formativa 'Actividades Básicas Agrícolas' entre los meses de febrero y mayo de este año. Tres de ellos ya han encontrado trabajo en el sector agrícola almeriense.

«Me han enseñado a ser mejor persona», reconoció uno de los internos de Tercer Grado que cada día sale de la prisión para ir a trabajar y a quien esta experiencia no solo le ha permitido «recibir varias ofertas» sino también poder expresarse en público, como demostró ayer ante cientos de personas en el salón de actos de El Acebuche. «Cuando empecé pensé de qué me valdría», aseveró antes de continuar diciendo que «antes de este curso no podía expresarme delante de tantas personas». Como él, una docena de internos lograron un puesto de trabajo a través de esta misma experiencia durante el pasado año, periodo en el que dieciocho formaron parte de esta iniciativa desarrollada en colaboración con el Ministerio del Interior a través de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

Posible a través de la inversión de La Caixa -refería el director del Área de Negocio de Caixabank, Antonio García, a «la cara bonita de la banca» que representa este tipo de iniciativas sociolaborales- aludió el subdelegado de Gobierno de Almería, Luis Soria, a la citada entidad financiera para dar «continuidad» a este proyecto porque «el empleo da estabilidad a la vida». Asimismo, quiso poner en valor cómo aquello que se hace «con el esfuerzo de las distintas administraciones» acaba dando «frutos».

También presente en la entrega de diplomas a los cuatro participantes de la actividad orientada a formación para el empleo en el sector agrario, estuvo el director de Noesso, Juan Sánchez Miranda, quien remarcó que «hablar de empleo en prisión es hablar de libertad plena por lo que lo mejor que se puede hacer con las personas presas es ir preparándolos para esa libertad».

Desde la Delegación de Economía, su máximo responsable en Almería, Miguel Ángel Tortosa, puso a disposición de los internos en busca activa de empleo que «aprovechen los recursos» de los que dispone la Administración e, incluso, les animó a «emprender» y poner en marcha sus propias iniciativas empresariales.

Una mañana fuera de lo común, por lo tanto, en la prisión almeriense de El Acebuche donde, además, algunos de sus internos tuvieron la posibilidad de demostrar lo que son capaces de hacer. De hecho, fueron dos de ellos quienes abrieron y cerraron el acto versionando grandes clásicos de la música, despertando los aplausos de compañeros y visitantes.