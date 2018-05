Los interinos se vuelven a manifestar en el arranque de la tercera semana de huelga Profesores almerienses se desplazaron a la capital andaluza para la protesta. / IDEAL Decenas de docentes almerienses se desplazaron a Sevilla para una concentración en la que hubo duras críticas a la consejera Gaya J. L. P. ALMERÍA Martes, 29 mayo 2018, 00:27

Los interinos volvieron a salir ayer a la calle en el comienzo de la tercera semana de una huelga indefinida que sigue sacudiendo al sistema educativo. Nuevamente, una amplia representación de docentes almerienses se trasladó hasta la capital andaluza para participar en la segunda gran manifestación que llega de la mano de este paro. En esta ocasión, el clima estuvo especialmente revuelto por las recomendaciones de «a estudiar» que representantes de la administración de educación habrían realizado al colectivo.

Esta nueva convocatoria partió con el objetivo de pedir una mayor sensibilización a la Consejería de Educación y para que se visualice la situación de «inestabilidad e injusticia que rodea al colectivo interina». Los convocantes recordaron la negativa de la consejera de sentarse a hablar con representantes del movimiento de interinos por no reconocerles como intermediarios, lo que motivó que ayer los docentes llenasen las calles con la cara de la consejera para reflejar su «no presencia» ante esta problemática que afecta al sector «que ella dirige y que puede dejar a muchos interinos en la calle, después de demostrar su valía año tras año».

Varias han sido las acciones llevadas a cabo durante estos últimos meses para reivindicar esta problemática y los interinos lamentaron que «estamos encontrándonos siempre ante la pasividad e insensibilidad de una administración que, lejos e incapaz de reconocer que esta situación se produce por años de mala gestión de la interinidad y que por la imposición de Europa de buscar una solución, pretende consolidar plazas en vez de trabajadores».

En la cuenta atrás

A tan sólo un mes de las oposiciones, miles de interinos «dependen de la suerte de un proceso injusto y subjetivo que decidirá y condicionará su futuro profesional y personal». Entre quienes acudieron desde Almería a esta movilización regional estuvieron representantes de Docentes por la Pública que reclamaron que «la administración garantice una estabilidad a todos los interinos que, su gran mayoría, han pasado por varios procesos de selección y han aprobado varios de ellos, pero que no han podido obtener su plaza fija por no haber sacado las mismas a concurso-oposición en su momento, como indica la normativa vigente, y no por no haber estudiado, como parecen creer nuestros representantes políticos».

Muchos de los presentes estuvieron ataviados con camisetas verdes con un lema en defensa de la escuela pública y con pancartas en las que denunciaban un 'ERE encubierto'. Hay que recordar que este colectivo está convocado a una huelga indefinida desde el pasado 14 de mayo, aunque la Junta estableció unos servicios mínimos que consideran excesivos y «para garantizar las calificaciones del alumnado de bachillerato y ciclos formativos».

El cómputo de los años de servicio para las oposiciones docentes de este año es el principal motivo de la protestas, ya que los sindicatos sostienen que los docentes interinos «se juegan su continuidad laboral».