Los interinos ratifican la huelga indefinida y alertan de que peligran las calificaciones Una representación de docentes almerienses estará en la manifestación del próximo 17 de mayo en Sevilla. / IDEAL La respuesta de la Consejería de Educación no ha sido la esperada y el lunes comienza un paro que afectará a alumnos de Bachillerato J. L. P. ALMERÍA Martes, 8 mayo 2018, 03:01

Comienza la cuenta atrás para la huelga indefinida del profesorado interino que comenzará el próximo lunes para reivindicar un Plan de Estabilidad. Desde los sindicatos convocantes se considera que no ha existido una respuesta adecuada por parte de la administración autonómica a las peticiones de este colectivo y a la convocatoria del paro, por lo que las protestas, a día de hoy, siguen adelante. En este sentido, se lamenta «la incertidumbre entre el alumnado de Segundo de Bachillerato y Módulos Profesionales, que ven peligrar sus calificaciones para la prueba de acceso a la

Universidad y las prácticas de empresa». A pesar de ello, desde las organizaciones sindicales recuerdan que los docentes están «decididos a luchar por sus derechos laborales y atónitos ante a pasividad de la Consejería de Educación, que ni siquiera se ha dignado a recibir al profesorado interino para escuchar sus demandas». La Asamblea Andaluza de Docentes Interinos, apoyada por los sindicatos CGT, USTEA, CNT y Docentes por la Pública, hizo un llamamiento al colectivo para que secunde de forma masiva la huelga que arrancará el próximo lunes 14 de mayo y «se dilatará, si la Junta de Andalucía no lo remedia, hasta final de curso».

Una huelga que hace peligrar las calificaciones finales de todo el alumnado andaluz. Los primeros afectados «serán los alumnos de Segundo de Bachillerato y Módulos Profesionales cuyas evaluaciones se celebran a finales de mayo y no pueden posponerse, tal y como se hizo en unos 400 centros durante la huelga de la segunda evaluación, porque ahora necesitan las calificaciones para las pruebas de acceso a la Universidad y las prácticas de empresa». El profesorado lamenta la falta de sensibilidad y diálogo de la Junta de Andalucía que «perjudica no solamente al profesorado interino, cuyos puestos de trabajo están en el aire, sino también a los estudiantes andaluces, sobre todo de zonas rurales y de menor desarrollo económico, que es donde se concentran los centros de enseñanza con mayor porcentaje de profesorado interino». Por esto, la Asamblea quiso agradecer el apoyo de la Unión Sindical Estudiantil que, en solidaridad con el colectivo docente, se suma al primer día de huelga.

La Asamblea denunció que la situación de desconcierto ante el silencio de la Consejería de Educación ha llevado a algunas directivas de centros a dar instrucciones al claustro para poner todas las notas finales antes del 14 de mayo, aun cuando en la mayoría de los cursos y asignaturas no se habrían celebrado los exámenes finales ni las recuperaciones «por no hablar de la desmotivación de los alumnos para acudir a clase sabiendo que su nota ya está puesta». La Asamblea Andaluza de Docentes Interinos no entiende por qué la Junta de Andalucía «se resiste a negociar un plan de estabilidad para el profesorado interino de la enseñanza pública cuando en plenos recortes llegó a firmar un acuerdo de estabilidad.