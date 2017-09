El PP inicia los contactos con Cs para acordar los presupuestos de Almería El primer teniente de alcalde destaca la gestión realizada en la ejecución presupuestaria de este año IDEAL Almería Miércoles, 20 septiembre 2017, 13:26

El primer teniente de alcalde, Miguel Angel Castellón, se mostró ayer “muy satisfecho”, del grado de ejecución y gestión que se viene produciendo del presupuesto municipal, al tiempo que avanzó el “inicio” de los contactos con los grupos de la oposición para la elaboración de las cuentas municipales de 2018, “con el objetivo de que el presupuesto esté aprobado en tiempo y forma y, en vigor, el próximo 1 de enero”.

Castellón explicó que, en el marco de inicio de esas conversaciones, el Equipo de Gobierno “viene trabajando en la elaboración de un borrador sobre las próximas cuentas, a grandes rasgos y grandes cifras, sobre los ingresos y gastos previstos para el ejercicio 2018”.

El edil popular recordó que “si bien el año pasado fuimos la segunda capital de provincia en tener su presupuesto aprobado y en vigor a partir del mes de marzo, este año queremos adelantar plazos, de forma que no se complique la gestión municipal”. En este sentido emplazó a los grupos de la oposición “a lograr un acuerdo presupuestario a lo largo del mes de octubre”, que permita la entrada en vigor del presupuesto en tiempo y forma.

En la línea de consenso reclamada para el presupuesto del año 2018 subrayó la posición mantenida por el grupo municipal de Ciudadanos “facilitando la aprobación de las cuentas del presente ejercicio”, reivindicando “su capacidad para hacer posible que la gestión municipal no se paralice y la ciudad no se resienta ante la no existencia de mayorías en el Pleno”.

No alcanzar un acuerdo brindado desde la “predisposición y voluntad” expresada por el Equipo de Gobierno significaría, según Castellón, “paralizar la gestión y un castigo para los almerienses”. En este contexto ha apelado a la “responsabilidad” de todos los grupos de la oposición “con quienes vamos a hablar y escuchar sus propuestas en aras al máximo consenso”.