Indignación en El Toyo por la falta de plazas en sus centros educativos Día de la inauguración del IES El Toyo, en la barriada homónima. / IDEAL Vecinos ya se plantean movilizarse para que Educación acabe con una «injusticia» que afecta al colegio e instituto SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Miércoles, 30 mayo 2018, 02:49

El ambiente está caldeado en el barrio de Retamar-El Toyo. La causa es que varios menores de esta zona periférica de la capital van a ser derivados a centros educativos de otros barrios al haberse quedado sin plazas tanto para el colegio Torremar como también para el nuevo instituto, inaugurado este curso escolar. La asociación de vecinos La Unión de El Toyo ha dado la voz de alarma después de haber mantenido un encuentro con miembros de la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Almería sin mucho éxito.

Según explicó Ángel Cortés, portavoz de este colectivo vecinal, la situación es insostenible y en la barriada ya se plantean realizar varios actos de movilización para acabar con una realidad que tiene a varios vecinos completamente desesperados. Son varios los problemas que se han hecho hoy dueños de la actualidad educativa de El Toyo-Retamar. Entre ellos, la falta de plazas en el instituto de cara al próximo curso. Este asunto afecta, según el cálculo elaborado por la asociación, a un total de 28 alumnos: 24 de primer curso de la ESO, tres niños de segundo y uno de tercero.

El caso es «grave» a juicio de este vecino en tanto en cuanto esto está provocando una casuística familiar bastante incomprensible. «Como no hay plazas, a los niños los están derivando a centros educativos de barrios colindantes como El Alquián o Cabo de Gata. De hecho existe una pareja que se acaba de mudar a un piso de El Toyo y como no tiene plaza, Educación quiere mandar a su hijo a estudiar a Níjar», indica Cortés.

Desde la asociación apuntan a una mala planificación por parte de la Delegación a la hora de proyectar el instituto de cara al futuro de una barriada que crece poco a poco. «El centro se hizo pensando en 2015 y no en 2030», apunta el de La Unión de El Toyo, dejando claro que hoy esta infraestructura ya se está quedando pequeña para aquellas familias recién llegadas al barrio. El IES El Toyo cuenta con varias líneas en cada curso de la ESO que se imparte. Bachillerato no hay. Lo que se pensó en su día fue en dar cobertura a los alumnos que cursaban Primaria en el colegio, donde además existe otro problema a juicio de esta asociación, que es que muchas plazas hoy ocupadas lo son por parte de niños de fuera del barrio, de municipios colindantes y cuyas familias «alterarían» su padrón para cursar estudios en este barrio.

Esta situación evidentemente estaría cortándole la entrada al instituto a los hijos de los nuevos residentes, así como también está provocando que el colegio esté colapsado, con lista de espera.

El colegio

Si en el instituto esto ha empezado a pasar ahora, en la escuela del barrio lleva sucediendo desde hace unos cinco años, aproximadamente. Según Ángel Cortés, son 34 los niños que se habrían quedado sin plaza el año que viene: 32 en Primaria y dos en Educación Especial, algo que comprenden, si cabe, mucho menos.

Cada curso tiene dos líneas educativas, una clase A y otra B. Y el problema radica en que segregados por edades y cursos son en ocasiones uno, dos o cuatro alumnos que van a ser obligados a estudiar fuera del barrio. Lo que solicitan estos vecinos es que se reubiquen estos niños en las clases del colegio. «Por ejemplo, hay exclusivamente un niño de 5 años que no tiene plaza ¿De verdad que no puede añadirse un solo alumno a una clase?», se pregunta este vecino, que ve más grave el caso de la Educación Especial, obligando a padres de niños con problemas a tener que desplazarse de su barrio para escolarizarlo.

Las peticiones a Educación son claras: primero que se construya un nuevo colegio ya que van a gastarse un millón de euros en sustituir las prefabricadas existentes. Luego instan a la Delegación a realizar un censo real de los alumnos para que solo los residentes en el barrio puedan cursar estudios en los centros educativos de El Toyo-Retamar. Por último, en cuanto al Instituto, esperan que se use una de las «tres clases» que están hoy vacías, según ellos, para que se abra una nueva línea de primero de ESO, el curso más afectado por la falta de plazas.

Ya que esto no ha sido tenido en cuenta en la última reunión, desde el vecindario no solo ha denunciado públicamente estos hechos sino que ya tiene hoy prevista una reunión con el edil de Educación Sánchez para pedirle que interceda. No hay tiempo que perder. El plazo para corregir estas desviaciones se está acabando. Antes de que finalice el curso en vigor (mitad de junio) el asunto de las admisiones debe quedar claro, por lo que la idea de los vecinos es hacer hasta entonces cuanto más ruido mejor. Así lo harán.