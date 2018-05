Indignación en Almería por el último programa de Chicote Los comentarios en las redes hablan de campaña en contra de la candidatura como capital española de la gastronomía A. MALDONADO ALMERÍA Viernes, 25 mayo 2018, 17:15

El último programa emitido por La Sexta de 'Pesadilla en la cocina', que conduce Alberto Chicote, ha 'levantado ampollas'. Las redes sociales se han hecho eco de lo sucedido en la Taberna 'Generación del 27', llamada posteriormente 'Taberna del Sur', dando lugar a distintos comentarios sobre la idoneidad o no de la emisión del programa, cuando el local ya está cerrado, y de si existe una mala intención que pueda perjudicar la candidatura de Almería como capital española de la gastronomía.

En ese aspecto, hay quien asegura que es un «pedazo de montaje... tienen que vender el programa y llevan al paredón a quien sea por vender. La ostia no es para chicote que al fin y al cabo es un cabeza de turco. A quien hay que darles un par de guantazos son a los productores y guionistas que a esos no se les ve la cara y son los que la estan liando».

Otros hablan de «muy buena estrategia para La Sexta. Ahora que Almería es candidata a capital española de la gastronomía, muy bien. Ya sabemos que el voto no ira a Almería, será para León. Gracias a este canal y a Chicote que cada vez que viene a Almería lo que trae es tirar por suelo a esta tierra».

En el sentido inverso, se tilda de hipócritas a quienes enjuician de oídas. «Yo me asombró de lo hipócrita que puede llegar a ser la gente... ¿Vistéis el programa? ¿Vistéis la de veces que dijo Chicote lo bien que se come y la gran calidad que hay en los productos de nuestra tierra? Lo único que buscáis es follón y sois unos malhablados la mayoría».

En esa misma sintonía, hay quien pregunta que «por qué se insulta. Va dónde llaman al programa. No entiendo estos insultos a Chicote cuando el marrano era el dueño del restaurante». O quien pone más detalles sobre la actitud del dueño del restaurante. «Está cerrado el local! Y de esto hace ya 1 año o más! Cada semana sale una ciudad del mismo tipo! Y no por eso va a desprestigiar a Almería... A Almería no la hace cuatro guarros (sic) sin ganas de trabajar!».