Hyundai con el Mundial de Fútbol 2018

Entre una de las acciones de promoción que está desarrollando está el lanzamiento de la nueva Serie GO!, diseñada en exclusiva para los modelos i20, i30 y Tucson R. I. ALMERÍA Domingo, 13 mayo 2018, 00:17

Este verano se celebra en Rusia el Mundial de Fútbol 2018 y Hyundai vuelve a ser el patrocinador de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Y entre una de las acciones de promoción que está desarrollando está el lanzamiento de la nueva Serie GO!, diseñada en exclusiva para los modelos i20, i30 y Tucson. Ediciones especiales que cuentan con una excelente relación entre calidad y precio, además de disponer de un gran equipamiento.

La serie especial Tucson GO! cuenta con llantas de aleación de 19» y diseño exclusivo, faros delanteros tipo LED, asientos calefactados y llave inteligente con botón de arranque y detector de proximidad. En cuanto a tecnología, navegador con pantalla táctil, reconocimiento de señales, servicios de TomTom Live y conectividad Android Auto y Apple CarPlay. Una nueva edición del Tucson que en su versión GO! SKY incorpora techo solar panorámico.

Para el Hyundai i30, dos versiones especiales, i30 GO! con navegador integrado con pantalla táctil de 8», Android Auto y Apple CarPlay, llantas de aleación de 16», cristales tintados, volante y pomo revestido en cuero, retrovisores exteriores en acabado negro brillante y el emblema GO! en pilar B; y la versión i30 GO Plus que incluye, además, luces delanteras LED, llantas de aleación de 17», costuras en asientos y trama en azul y volante de cuero perforado.

El Hyundai i30cw GO! incorpora navegador integrado con pantalla táctil de 8» con Android Auto y Apple CarPlay, llantas de aleación de 16» cristales tintados, volante y pomo revestido de cuero, retrovisores exteriores en acabado negro brillante y amplitud de maletero con 602 litros de capacidad, así como el emblema GO! en pilar B.

Un i30cw que cuenta también con una edición GO PLUS, que incluye, además, llantas de aleación de 17», luces delanteras LED, costuras en asientos y trama en azul, volante de cuero perforado, techo interior en negro y barras en el exterior del techo.

La serie especial para el Hyundai i20 viene con llantas de aleación de 15», volante de cuero, espejos retrovisores en negro brillantes y techo tapizado en negro. Y en su versión GO PLUS, llantas de aleación de 16», cristales tintados, climatizador automático y navegador integrado con pantalla táctil de 7».

La serie Especial i10 GO! destaca por su volante de cuero, techo tapizado en negro, climatizador manual y el emblema GO! en pilar B. Por su parte, la versión GO PLUS, cuenta con llantas de aleación de 14», cristales tintados y espejos retrovisores en negro brillante, climatizador automático y navegador integrado con pantalla táctil 7» con Android Auto y Apple CarPlay.

Todas ellas, con la Garantía Hyundai y el compromiso de devolución de Hyundai, están disponibles en Hyundai Almerialva, en la Carretera Nacional 340, kilómetro 448, en Huércal de Almería.