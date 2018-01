Holcim genera 16 millones de euros en su planta de Carboneras CEO del grupo Lafarge-Holcim, Bruno Lafont. / REUTERS Esta cifra supone un incremento del 18% con respecto a la aportación del año anterior M. C. Almería Martes, 30 enero 2018, 12:18

La fábrica de Holcim en Carboneras, del Grupo Lafarge-Holcim, aportó en 2017 más de 16 millones de euros a la economía de la provincia de Almería, una cifra que representa la contribución vía contratación de servicios, proyectos de Responsabilidad Social Corporativa, impuestos y salarios a sus trabajadores -esto es, la generación directa de negocio-. Esta voluminosa cuantía representa un aumento del 18% respecto a los 13,6 millones de euros de 2016.

En un comunicado, el director de la fábrica, Sergio Martínez, destaca la apuesta de la compañía por la planta de Carboneras debido a la mejora de las perspectivas económicas "las previsiones de cara a 2018 son optimistas en base a la reactivación general del sector de la construcción y a la mayor inversión destinada a infraestructuras, además de la exportación". En este sentido, algunas de las obras destacadas en las que se empleó producto elaborado en la fábrica de Holcim fueron el Centro Comercial Torrecárdenas y el Hospital Materno-Infantil de la capital.

En materia medioambiental, durante 2017 la fábrica de Holcim evitó la emisión a la atmósfera de 5.600 toneladas de CO2, gracias al uso de biomasa. Sergio Martínez apunta que "en 2017 el porcentaje de combustibles alternativos medido por la tasa de sustitución de residuos se situó en el 26,8% lo que refleja el compromiso de la compañía por la sostenibilidad ambiental e implicación en la economía circular".

Hitos en salud y seguridad

Como hito en materia de salud y seguridad para sus trabajadores, en 2017, destacó el Proyecto Zero, que, bajo el lema 'Zero trabajos inseguros', tenía como objetivo lograr cero accidentes y daños laborales en la actividad de la fábrica mediante la formación y la sensibilización en prevención de riesgos. En base a ello, en 2017 se presentó la herramienta interna 'Portal Zero' donde los trabajadores pueden informar de manera instantánea de todo aquello relacionado con la seguridad de la fábrica.

En 2017, se impartieron más de 7.100 horas de formación a empleados, de las cuales 4.640, estuvieron relacionadas con la salud y la seguridad, triplicando así las horas de formación de 2016. A mediados de 2017, la fábrica de Carboneras participó en las actividades programadas en las Semanas de la Salud y la Seguridad de Lafarge-Holcim, donde empleados, trabajadores de empresas externas e invitados vinculados a la planta, participaron en formaciones y talleres educativos sobre la importancia de la responsabilidad individual frente a los riesgos laborales.

Las auditorías internas y externas de prevención de riesgos, junto a las jornadas especiales en salud y seguridad, ponen de manifiesto la apuesta de la fábrica por una gestión de riesgos proactiva y que fomente la implicación directa de los empleados.

Compromiso con el Medio Ambiente

La fábrica de Holcim en Carboneras invirtió en 2017 más de 290.000 euros en proyectos destinados a la reducción del impacto medioambiental y a Mejores Técnicas Disponibles, duplicando así el esfuerzo económico realizado en 2016 (120.000 euros). Esas inversiones se materializaron en el sistema de tratamiento de aguas, la reducción de emisiones difusas o la optimización de las instalaciones de desempolvado, entre otras.

La fábrica ha continuado trabajando en la mejora y ampliación de las áreas de restauración ecológica de la cantera, actuando en el mantenimiento de las zonas reforestadas, así como en nuevas actuaciones, con el objetivo de aumentar las hectáreas restauradas. Por otra parte, en el Día de los Árboles, 34 niños del Colegio Público Simón Fuentes de Carboneras participaron en una jornada de plantación de especies autóctonas en la cantera, aportando un total de 125 plantas que ya forman parte del entorno de la superficie restaurada de la cantera.

Relación con el entorno

A finales de 2017 y como parte de su compromiso con la comunidad, la planta de Holcim, en colaboración con Ecomímesis, puso en marcha 'Junt@s al 2030', un programa educativo dirigido a escolares de cuatro centros educativos de Carboneras. 'Junt@s al 2030', está basado en el Plan 2030, la hoja de ruta del Grupo en materia de sostenibilidad inspirada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y en el Acuerdo por el Clima de París (COP21). El Plan 2030 se fundamenta en cuatro pilares: clima, economía circular, agua y medio natural y personas y comunidades.

Derivado del área de agua y medio natural del Plan 2030, la fábrica realizó una jornada formativa con empleados sobre el Sistema de Informes e Indicadores de Biodiversidad (BIRS), una herramienta del Grupo Lafarge-Holcim, desarrollada conjuntamente con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), que permite comparar los índices de biodiversidad de una región con respecto a índices nacionales, regionales o mundiales. A través de BIRS, las plantas de Lafarge-Holcim podrán monitorear los cambios relativos a la biodiversidad y comprender las modificaciones en los hábitats y ecosistemas de la zona.

Lafarge-Holcim, un grupo líder

Con una presencia equilibrada en 90 países y centrados en el cemento, áridos y hormigón, Lafarge-Holcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) es el líder mundial del sector de materiales de construcción. El Grupo cuenta con 100.000 empleados en todo el mundo y una cifra de negocios neta combinada de cerca de 30.000 millones de francos suizos (27.000 millones de euros). Lafarge-Holcim es el referente de su industria en I+D y ofrece a clientes que abarcan desde la albañilería hasta los proyectos de mayor envergadura y complejidad la más amplia gama de productos de valor añadido, servicios innovadores y soluciones constructivas integrales. Con el compromiso de crear soluciones sostenibles para una mejor construcción e infraestructuras y de contribuir a una mejor calidad de vida, el Grupo se encuentra en la mejor posición para afrontar los desafíos de la creciente urbanización.

Lafarge-Holcim cuenta en España con cinco fábricas de cemento con una capacidad instalada de siete millones de toneladas anuales, 19 plantas de hormigón, una planta de morteros, seis terminales y una planta de valorización de residuos donde trabajan cerca de 800 empleados. La compañía se distingue por contar con el primer Centro de Investigación y Desarrollo de Nuevos Hormigones y Morteros donde se desarrollan productos específicos que satisfacen las necesidades concretas de los clientes y con el primer Laboratorio con un área exclusiva de combustibles alternativos.