La Hermandad de Caballeros Legionarios lamenta la "censura" del PSOE a la historia de la Legión El presidente de la organización se pronuncia tras la petición del partido de retirar una foto de Francisco Franco de una exposición en la Diputación de Almería EFE ALMERÍA Miércoles, 13 septiembre 2017, 17:58

El presidente de la Hermandad Provincial de Caballeros Legionarios de Almería, Manuel Montes, ha lamentado hoy que el PSOE "pretenda censurar y sesgar la historia de la Legión" tras la petición de dicho partido para retirar una foto de Francisco Franco de una exposición en la Diputación de Almería.

Montes ha señalado en un comunicado que esta muestra pretende dar a conocer la cultura y la historia de la Legión y apunta que dicha imagen "no recoge la figura de Francisco Franco en su etapa de generalísimo, sino la figura de unos de los fundadores de este glorioso cuerpo en su empleo de comandante, muchos años antes".

Afirma que la hermandad es "absolutamente apolítica y carece de ánimo de lucro" y señala que la entidad a la que representa solicitó el Patio de Luces de la Diputación en "pro de la cultura de Defensa" y para "mostrar unas pinceladas sobre la historia de la Legión".

Añade que la hermandad es la "única" en España que realiza "certámenes de pintura y de poesía a nivel nacional".

"Esperamos que desde el PSOE no se lleve a cabo censura con ninguna exposición -sea o no crítica con la Legión o con cualquier otra persona o institución-. Ya que hasta ahora, jamás nos han pedido revisar el material expuesto, máxime cuando no se exalta ninguna figura. Lo aseguro yo como presidente", dice Montes.

Ha solicitado que no se utilice la historia de la Legión como un "arma política" y apostilla que "son muchos pueblos", incluidos los que son gobernados por el PSOE, los que "han sido visitados y expuesto en sus edificios dedicados a la cultura, este mismo material que hoy se expone en Diputación".

"Hemos recibido de sus alcaldes cariño y agradecimiento siendo los primeros que quieren que se lleve esta muestra de pintura y poesía a sus pueblos. Nos parece oportunista que se intente buscar la polémica con un foto que retrata a uno de los fundadores de la Legión, en su empleo de comandante", ha añadido.

Montes ha expresado su deseo de que el PSOE "demuestre el partido que es y no juegue con el dolor de las familias mal utilizando el concepto de Memoria Histórica, que en este caso es inexistente".