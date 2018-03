Hallan un torreón califal perforado por una tubería y la Junta lleva el caso a Fiscalía La asociación Chanpe lo dio a conocer en el último pleno del Ayuntamiento, administración a la que el Ejecutivo autonómico ha abierto un expediente SERGIO GONZÁLEZ HUESO Viernes, 9 marzo 2018, 03:08

almería. Almería no gana para sustos. Otra vez uno de sus bienes patrimoniales más valiosos ha aparecido menoscabado como consecuencia de una mala praxis técnica. El nuevo episodio se localiza en el barrio de La Chanca, que es donde los miembros de la asociación La Chanca-Pescadería A Mucha Honra (Chanpe) hallaron en la calle Maromeros, donde la empresa Almería XXI construyó una de sus promociones de viviendas de protección oficial (VPO), un torreón califal perteneciente a la muralla medieval del cerco de la ciudad que bajaba desde La Alcazaba hasta la antigua Puerta del Socorro.

El estado en el que se lo encontraron ha supuesto un ‘shock’ para los defensores de la historia almeriense y ha derivado en el enésimo rifirrafe administrativo entre Junta y Ayuntamiento de Almería, administración esta última a la que se le ha abierto un expediente sancionador por haber permitido en este monumento, que está catalogado con el nivel máximo de protección, que se haya perforado con el objeto de ubicar un canalón de tubería bajante de aguas del edificio que se ubica justo en la parte superior de la torre califal.

Fue la propia asociación la que denunció a viva voz esta situación la semana pasada en la última sesión plenaria que celebró el Consistorio, momento en el que preguntaron al equipo de gobierno que cómo era posible que no se redactara el proyecto de las viviendas «respetando y salvando este torreón y su muralla, que forma parte de la cerca califal y que se uniría en el pasado con el de calle Socorro que está a la vista». Haciendo alusión directa a la instalación en el BIC«de una canaleta de desagüe de gran tamaño, que lo atraviesa de Norte a Sur y desemboca en el espacio de terraza comunitaria», leyeron entonces.

A estas preguntas incómodas contestó el teniente-alcalde de Almería Miguel Ángel Castellón, reconociendo la existencia de este episodio, que lo contextualizó con un incidente posterior a la ejecución de la obra de construcción de las viviendas . Parece ser que poco después de que los propietarios legítimos habitaran las casas, uno de ellos, un «desaprensivo», en palabras del propio Castellón, empezó a verter sus aguas residuales sobre el torreón no sólo dañándolo sino además molestando al resto de casas contiguas con los vertidos.

El también edil de Vivienda y Desarrollo Urbano explicó que no se había taladrado «nada», que lo único que se había hecho de manera provisional era instalar una salida de aguas para que esta persona dejara de afectar con su comportamiento a este Bien de Interés Cultural. Y que, acto seguido, se había elevado una denuncia a Disciplina Urbanística contra el causante de estos problemas. Tras el pleno la asociación puso en conocimiento de la Delegación de Cultura estos hechos. Y la respuesta ha sido contundente: por un lado llevar el caso a la Fiscalía provincial de patrimonio, y por otro, abrir un expediente sancionador al Ayuntamiento de Almería por haber modificado el proyecto de obras de las VPO que había visado favorablemente la Comisión de Patrimonio. Según afirmó la Junta en un comunicado remitido ayer a los medios, este órgano informó favorablemente el proyecto básico presentado por EPSA, Empresa Pública de Suelo de Andalucía, para la construcción de un conjunto de viviendas en la calle Maromeros junto a los restos de la muralla que ya contaba con la correspondiente intervención arqueológica previa autorizada por la Delegación.

Tal y como sigue su relato, «las obras incluían la edificación de tres bloques de viviendas de protección oficial que, integrados en el entorno, permitían la recuperación y visita de los restos de la muralla mediante el retranqueo de la construcción en su costado Sur para crear un espacio accesible al público en torno a la torre y también en su costado Este, a través de un patio interior privado. El proyecto, informado por la Comisión de Patrimonio, en ningún momento recogía la existencia de canalón alguno y menos a través del torreón medieval, Bien de Interés Cultural, y por tanto, como no existía, no se aprobó lo que hoy se observa», exponen. Y es por esta cuestión que creen firmemente en la posible responsabilidad patrimonial que tiene el Consistorio almeriense en el actual estado de un torreón que, por el momento, continúa penetrado por la tubería. Así permanecerá al menos hasta que finalice el procedimiento de disciplina urbanística que el Ayuntamiento de Almería ha abierto con motivo de este asunto. Al estar el problema localizado en un domicilio privado, este debe ser el propietario el que autorice a los técnicos entrar. Si esta persona, que es además la responsable de los vertidos, no deja pasar a nadie y se niega a hacerse cargo de la reparación, el Ayuntamiento deberá agotar todas las vías que le permite la ley hasta ejecutar subsidiariamente esta actuación.