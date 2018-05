Guerra de cifras en la huelga de interinos antes de la manifestación Decenas de interinos almerienses han partido a Sevilla para la concentración regional. / M. PÉREZ La asamblea asegura que el seguimiento está superando el 25% mientras que la consejería lo reduce a unos datos residuales J. L. P. ALMERÍA Jueves, 17 mayo 2018, 00:19

La huelga indefinida de interinos llega hoy a su punto álgido con la manifestación regional en la que participarán decenas de docentes almerienses que durante las últimas horas se han desplazado hasta Sevilla.

En vísperas de estas concentración, que los sindicatos esperan masiva, la guerra de cifras de seguimiento ya está sobre la mesa. La Consejería de Educación cifró en un 2.3 % el seguimiento por parte del profesorado, muy lejos de los datos que maneja el colectivo que asegura que la participación está por encima del 25 %.

A pesar de que hubo una primera reunión entre ambas partes tras la primera jornada de huelga, desde la Asamblea dejaron claro que sigue con la huelga general, debido a que la consejería «sigue sin posicionarse» con respecto a la firma del plan de estabilidad que «garantice» la continuidad en sus puestos de trabajo. La Consejería de Educación, por su parte, reiteró que las ofertas de empleo público docente «son la mejor manera» de estabilizar al profesorado interino.

Así, volvió a recordar que para los próximos años se convocarán oposiciones que incluirán la tasa de reposición y la oferta extraordinaria que el Ministerio pactó con los sindicatos para la estabilización del empleo temporal. En esta línea, se destacó que en 2018 se han convocado un total de 5.321 plazas que permitirán a un alto porcentaje de interinos que actualmente estén trabajando «tener suficientes opciones para entrar a formar parte del cuerpo de funcionarios docentes de carrera, tanto este año como en los próximos».

En la Junta señalaron que «esa defensa ha sido reconocida y valorada por los representantes de la Asamblea Andaluza de Docentes Interinos», en el marco de una reunión en la que también se resaltó la modificación del Decreto 302 que recoge que el personal integrante de las bolsas «no estará obligado para continuar en las mismas a participar en los procesos selectivos que se convoquen para el acceso a la función pública».

Desde la Asamblea destacaron que «la Consejería de Educación no ha presentado nada nuevo que evite la expulsión de docentes el próximo curso. Sigue sin querer iniciar un proceso de negociación porque no reconoce la interlocución de la Asamblea Andaluza de Docentes Interinos al no tratarse de un sindicato con presencia en mesa sectorial».