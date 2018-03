Grandes novedades en Coronación

Por primera vez desde su creación la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de Humildad y Paciencia, María Santísima de Gracia y Amparo y San Juan Evangelista no salió de su barrio de Los Molinos. Este año ha habido demasiados cambios en la Hermandad. Dos convocatorias de elecciones que no se podían realizar porque ningún hermano se presentaba a las mismas, y en el mes de noviembre, el Obispado de Almería decide nombrar una gestora con la que Carlos Galisteo es nombrado y toma posesión como residente de la Gestora.

Y desde entonces tiempo de especulaciones, y noticias contradictorias, puesto que nada de lo anterior continúa en la gestora: ni bandas, ni capataces. Y las redes sociales se hacen eco de noticias que entristecen y preocupan a la vez. Se llega a decir que no va a salir María Santísima de Gracia y Amparo porque no hay costaleros que la lleven y se empiezan a buscar soluciones, hay que conseguir salir el Martes Santo. Y el Martes Santo llegó. Y pese a todo, desde un sitio distinto al que marca la tradición y muy lejos de su barrio Molinero, a las siete de la tarde irrumpe la Hermandad de Coronación.

Y lo hace posible la Hermandad de Prendimiento, que se pone al servicio y a la ayuda de quien lo necesita. No es sencillo que salga un desfile procesional justo el día antes que el tuyo, no es fácil ceder todo tu espacio para que otra Hermandad pueda organizarse, pero Prendimiento lo hace, lo cede, se pone en la situación de los demás y no le importa compartir todo lo que tiene con quien lo necesita. Esta año la Hermandad del Prendimiento ha dado una lección de lo que es ser hermanos, y son grandes actos como estos los que hacen mas importante nuestra Semana Santa, pero sobre todo, son los que hacen grandes a las hermandades. Prendimiento ha demostrado que sabe muy bien cómo hacer las cosas.

Casi terminando el Martes Santo, la Hermandad llega a su barrio 2018, un año de cambios importantes para la Hermandad molinera

Nazarenos con antifaz, cíngulo burdeos y túnica blanca comienza a desfilar camino de la Catedral, y vemos a Nuestro Padre Jesús de Humildad y Paciencia mecido poco a poco con ganas de que Almería lo vea. 40 costaleras se dejaron el corazón en la noche de Martes Santo para que su Señor derroche la paciencia tan necesaria en nuestra vida. Y delante de ellas un capataz nuevo en este paso pero conocedor al máximo de la Semana Santa, un hombre que ayuda mucho a todo aquel que se lo pide y este año se pone delante de su Señor de Coronación, Antonio Jesús Gálvez, encargado de llevar a su Cristo hasta su barrio. Y junto a él, Luis Corpas, Miguel Ángel Sánchez y Conrad Mohedano, hombres de buen hacer y saber cofrade que esta tarde de Martes Santo han demostrado que lo que se hace desde del corazón vale la pena, porque lo importante no somos nosotros: que siempre Él nos guiara. Un misterio que ha presenta un estreno también, se pueden ver las piezas restantes del canasto doradas. Y tras el Misterio otra de las novedades, este año vuelve la Banda que le tocara antaño a la Hermandad, la Agrupación Musical de Exfiliana.

Y en poco tiempo se produce un momento especial, la Hermandad de Coronación llega a la plaza de la Catedral, un hecho histórico, una estampa preciosa que nos deja esta tarde de Martes Santo, el Señor de Humildad y Paciencia con la Catedral al fondo. Un momento para recordar.

La primera vez que la Hermandad de Coronación llega a la Catedral de AlmeríaDesde la Capilla del Prendimiento sale la Hermandad

Y llega la Señora, el palio de Gracia y Amparo, que este año estrena la finalización de su peana. Y sale la Reina de Los Molinos, y los sones que la acompañan también son nuevos, este año hay una nueva banda que la acompaña, la Asociación Ortiz de Villajos de Adra es la que meció el palio. Y delante del palio , un cofrade serio y formal , que sabe bien lo que es mandar en palios y en misterios, que sabe bien lo que es trabajo en equipo, Rafael Morcillo. Llevará a los 30 costaleros por la calles de Almería para acompañar a la Reina de Los Molinos que este año encima de su paso también presenta novedad: San Juan va por detrás de la Señora, va acompañándola, con la mano en su espalda.

Este año la Estación de Penitencia parece contar hacia atrás, porque su barrio la espera, porque Los Molinos tiene ganas de ver a su Hermandad. Y bien entrada la noche, la Carretera de Níjar perfila ya el barrio, se puede ver ya la llegada a casa, la recogía. Es casi media noche cuando la hermandad llega y para recibirla, y demostrarle que este es su barrio, que ella siempre es la Reina y Señora de los Molinos, una petalá precede el momento de entrar en su templo a la Señora de Gracia y Amparo. Y ahí quedan, en su parroquia, en su barrio, en su sitio. Habiendo vivido este año una estación de penitencia novedosa y distinta se cierran las puertas de Santa María Magdalena, el Martes Santo del 2018 ha terminado.