Sin 'Gordo' pero con ganas de Navidad Análisis sosegado de una semana llena de noticias Una de las niñas de San Ildefonso sujeta una bola ganadora. / AFP DAVID BAÑOS ALMERÍA Domingo, 24 diciembre 2017, 03:02

Soy uno más de la inmensa mayoría de almerienses a los que no nos tocó la lotería el viernes. ¡Qué le vamos a hacer! A ver si hay más suerte el año que viene, ¿no? Atrás quedan las lluvias de millones en Laujar, Roquetas de Mar o Vélez Rubio de otros años. Bueno, en Gádor hay unos cuantos afortunados que se hicieron con el Gordo. Ha sido gracias a un transportista de la localidad, que en uno de sus viajes tuvo el acierto de traerse un puñado de décimos a su pueblo y repartirlos. ¡Enhorabuena!

En Vícar también quedó un pellizco y algo más pequeño en El Ejido, Carboneras o Tabernas. Y eso que los almerienses gastamos más que la media de los españoles en este sorteo. En esta ocasión, la inversión ha superado los 46 millones de euros. Visto lo visto, no ha sido un buen negocio. Mucha ilusión, más inversión, pero poco beneficio podríamos sentenciar a modo de resumen.

Si nos abrazamos ahora al tópico de la salud, durante los próximos meses no vamos a coger ni un resfriado. A mí no me hubiera importado pillar un catarro a cambio de unos cuantos cientos de miles de euros. ¿A usted tampoco, verdad?

Un lío 'gordo'

Aunque para Gordo el que nos ha tocado a los españoles en Catalunya. Rajoy y el PP se han llevado el 'primer' premio por el descalabro de Albiol, que deja a su partido como la última fuerza política y rozando la insignificancia dentro del Parlament. Iceta y el PSOE tampoco han sido capaces de convencer a los catalanes y, aunque suben un escaño, no han podido hacerse con un buen botín que ayudara a sumar entre los constitucionalistas. La única que ha sabido responder a las expectativas ha sido Arrimadas. Ciudadanos, a pesar de su juventud, se ha convertido en la primera fuerza de la comunidad.

Sin embargo, no parece que vaya a poder gobernar porque a los partidos independentistas, con candidatos fugados o encarcelados, les siguen saliendo las cuentas. La CUP ha sufrido un duro castigo, pero el escrutinio ha querido que sigan teniendo la llave a la hora de configurar un nuevo gobierno separatista.

Junqueras no ha podido darle el zarpazo que esperaba a Puigdemont y este último ha sido capaz de aguantar los envites y mantenerse como líder de los abanderados del 'procés' desde el 'exilio'. ¿Qué les puedo decir de los Comunes? Que se han quedado en tierra de nadie y no suman con los constitucionalistas y tampoco son imprescindibles para los que quieren la independencia.

Nuevas caras

Con este panorama, conviene recordar que suman un poco más los votantes que quieren seguir formando parte de España que los que no. En cualquier caso, la herida sigue abierta y la fractura social es clara

¿Cómo se resolverá esta papeleta? Ahora eso importa poco. Durante las próximas semanas se producirán movimientos centrados en conformar gobierno. Aunque parece claro que PdCat, ERC y CUP renovarán su pacto, lo que está por ver es quiénes serán los actores principales.

No está claro que Puigdemont vaya a poner un pie en nuestro país. En el momento en que lo haga, puede ser detenido y pasar a disposición judicial, corriendo la misma suerte que algunos de sus exconsejeros o que los 'Jordis', que todavía permanecen en prisión.

También sería una barbaridad pensar que los que están pasando sus navidades en Soto del Real puedan liderar un gobierno entre rejas. Todo apunta a que veremos nuevas caras entre los líderes del independentismo. ¿Tendrán también otra forma de actuar? Una nueva declaración de independencia podría traer consigo otra vez la aplicación del artículo 155, metiendo a Catalunya y España en un bucle sin fin y, lo que es peor, incapaz de aportar soluciones.

Hacer política

Habrá que hablar. Eso parece seguro. Conviene ir poniendo remedio a la fractura social de este momento por difícil o imposible que parezca ahora mismo. De lo contrario, la situación se volverá cada vez más insostenible, especialmente desde la perspectiva económica.

La fuga de empresas va a continuar durante los próximos días. Los ingresos y el empleo se resentirán si quienes tienen el mandato de los ciudadanos desde el jueves no encuentran una fórmula mágica que contente a todos.

¿Será un referéndum pactado ese jarabe que todo lo puede curar? Tiene la sociedad, sea cual sea el resultado, capacidad para aceptarlo. ¿Ganaría la permanencia en España o la independencia? ¿Hay otras soluciones a medias? ¿Se conformarían los catalanes con un concierto económico y fiscal propio como el de los vascos? Es el tiempo de la política en mayúsculas. ¿Están preparados nuestros políticos para este tiempo? Se enfrentan a un examen del que no se conocen las respuestas y tampoco la mayoría de las preguntas.

Y es que, dejarlo todo en manos de los ciudadanos con sus votos no siempre trae una solución aparejada. Nuestros representantes deben estar 'a las duras y a las maduras' y ser capaces de resolver 'papeletas' como la que ahora nos ocupa.

Según la Ley de Murphy, «si algo puede salir mal, entonces saldrá mal». Después del Brexit, la victoria de Trump o el rechazo a la paz con las FARC en Colombia hemos comprobado que este tipo sigue teniendo razón.

Las pasadas elecciones catalanas han sido otro buen ejemplo, ¿verdad? Todo esto sucede en un país que tiene un gobierno en 'minoría', apuntalado por una fuerza política emergente que acaba de obtener su mejor resultado de la historia en la comunidad que lo vio nacer. Hasta ahora al Partido Popular las derrotas en Cataluña se le habían traducido en victorias en el conjunto de España.

¿Cómo afectará el 21D a las relaciones entre azules y naranjas en Madrid a partir de ahora? ¿Debe temer Rajoy una fuga de electores desde su partido hacia Ciudadanos? El tiempo lo dirá.

Para disfrutar

Por fin hemos llegado a la Nochebuena, aunque no sin sobresaltos. Atrás quedan las elecciones catalanas que más interés han despertado en la historia, el sorteo del Gordo de la Lotería y hasta el clásico de fútbol entre Madrid y Barça. Es tiempo ya de disfrutar y de olvidarnos de las preocupaciones por unas horas o por unos días, de compartir, de celebrar y de brindar por que la magia de la Navidad sea capaz de ayudarnos a salir adelante a todos los almerienses.

Nosotros, aquí en este rincón del Sureste, también tenemos nuestros problemas y nuestras necesidades. Ya les pediremos ayuda a los Reyes Magos la semana que viene en estas páginas. Ahora centrémonos en celebrar que estamos juntos y que vivimos en una tierra maravillosa. Mañana ya tendremos tiempo de quejarnos, seguramente con razón; por eso hoy quiero desearle unas muy felices fiestas.