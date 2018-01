El general Enrique Millán tomará el mando de la misión EUTM-Malí este mes de enero La ministra de Defensa fue recibida por su homólogo japonés. / MDE El despliegue español llegará a contar con 280 efectivos durante los 11 meses de su mandato JOAQUÍN TAPIA ALMERÍA Jueves, 18 enero 2018, 03:06

Hasta los 280 efectivos contará el despliegue español en Malí con lo que después de este aumento, España se convertirá en la nación con mayor presencia militar en la misión EUTM-Malí, según información de fuentes oficiales a las que ha tenido acceso IDEAL.

El general belga Laurent transferirá la autoridad al general español

El referido aumento del despliegue está previsto para los 11 meses que la misión estará a cargo del general de brigada español Enrique Millán Martínez, una vez que el también general de brigada belga Bart Laurent le haga la transferencia de autoridad el próximo 31 de enero.

Nuevas funciones

Con el cese en el Mando del general Laurent, la presencia de Bélgica disminuirá en Bamako y en Koulikoro, siendo suplida por los efectivos españoles que se irán incorporando durante el presente mes de enero.

En este sentido, informan las fuentes consultadas por IDEAL, está previsto que la representación española asuma completamente las funciones de la Force Protection con la adición de 120 militares de la Brigada de Infantería de Marina (Tercio de Armada) de San Fernando y el Escuadrón del Grupo de Caballería Ligero Acorazado 'Reyes Católicos' II de La Legión, de Ronda (Málaga) así como que se amplíen el Destacamento de Entrenamiento y el Núcleo de Apoyo Logístico en Koulikoro y se asuman los puestos que el personal belga deja en Bamako. Además del personal, para poder completar el despliegue, han llegado a Malí quince vehículos Lince y 3 RG-31 con el fin de sustituir a los que las Secciones de la Force Protection de Bélgica repatriarán cuando cesen en el mando de la misión.

Misión

EUTM-Malí, creada tras la petición de apoyo del Gobierno de Malí a las Naciones Unidas el 24 de diciembre de 2002, y aprobada por Resolución 2085 de la ONU, contaba con la presencia de alrededor de 140 militares españoles. Estos efectivos estaban distribuidos entre el Cuartel General Multinacional (MFHQ), en Bamako y el Centro de Entrenamiento de Koulikoro (KTC). Cabe destacar que el personal se encuadra en dicho Cuartel General y en el Destacamento de Asesoramiento.

En Koulikoro, el personal se encuentra en el Destacamento de Educación y Entrenamiento, la Force Protection y diversos núcleos de apoyo: el Equipo de Apoyo al mando (EMA), el Servicio Sanitario ROLE 1 (Hospital) y la Unidad Logística (ULOG).

Nuevo despliegue

El inicio de aumento del contingente se ha realizado en dos oleadas. Un 'Antonov' transportó la mitad de los vehículos hasta Malí donde el personal español de Koulikoro, apoyado por el Grupo de Apoyo a la Protección, se encargó de su recepción y posterior desplazamiento. Otro vuelo de 'Antonov' transportó los vehículos restantes, mientras el personal a bordo de un 'Airbus' -contratado a 'Air Europa'- volaba desde Madrid hacia zona de operaciones, con parada en Jerez.

Tras desembarcar, el hasta ese momento 'sénior' del contingente en Koulikoro, teniente coronel Villar, jefe del Grupo de Caballería de La Legión, les dio la bienvenida y les explicó las condiciones de vida en la misión, mientras se efectuaba la carga del equipaje para su traslado en convoy por tierra hasta Koulikoro. Fueron dos horas en varios autobuses para recorrer los 60 kilómetros que separan Bamako de Koulikoro, conduciéndolos a la que será su casa durante los próximos meses.

Entrenadores

Siendo EUTM-Malí una misión no ejecutiva, que no desarrolla operaciones no acompaña en las mismas al Ejército de Malí, la importancia de la misión radica en su equipo de entrenadores, que le hace sea un éxito. Durante el tercer mandato, la instrucción se ha orientado a una descentralización, creando los Equipos Combinados Móviles de Entrenamiento y Asesoramiento (CMATTs), que se desplazarán donde sea necesario, según acuerden con las Fuerzas Armadas malienses, a fin de poder realizar su labor de enseñanza durante 6 u 8 semanas. Tarea que exige una mayor implicación de los miembros de la misión así como una necesidad de protección del personal más alta.

El grueso del previsible despliegue de 280 efectivos lo integra alrededor de 200 legionarios pertenecientes a unidades de la Brigada de La Legión 'Rey Alfonso XIII' con base en Ronda (Málaga) y base 'Álvarez de Sotomayor', de Viator (Almería) donde tienen su sede.