Garzón afea a Cs que vote con el PP el veto a la Ley de Memoria ÓSCAR CHAMORRO El exmagistrado toma parte en una jornada del PSOE sobre derechos humanos y memoria democrática en la capital almeriense M. C. ALMERÍA Miércoles, 18 abril 2018, 01:01

El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón -que también ocupó plaza en la Audiencia Provincial de Almería entre 1983 y 1987- criticó ayer que PP y Ciudadanos vetaran la tramitación de la Propuesta de Ley del PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica. Antes de participar en una jornada organizada por la Agrupación Local del PSOE en la capital sobre derechos humanos y memoria democrática, Garzón fue especialmente incisivo con los naranjas. «Cs va con una capa de progresismo falso que cuando se trata de estos temas que afectan al ADN de la sociedad española se decantan siempre en contra de las víctimas», argumentó, a lo que agregó que «el PP no ha estado de acuerdo con nada que no fuera dejar las cosas como están».

«Ya no se trata de ideología, se trata de víctimas. Ochenta años después, siendo el segundo país del mundo en desaparecidos, no es un buen título para la marca España», insistía el jurista.

El exmagistrado, que elogió la Ley de Memoria Democrática de Andalucía por ser una de las más «avanzadas del país», criticó asimismo el rol de la justicia en el conflicto catalán. «He dicho en más de una ocasión que no creo que haya presos políticos en España pero que sí hay personas privadas de libertad de forma arbitraria», expuso, incidiendo en que «no hay motivos» para que, entre otros, los líderes de las organizaciones soberanistas Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) «permanezcan en prisión». «El Tribunal Supremo está adelantando la pena, ha transformado la teoría de la prisión provisional para acomodarlos a unos imputados determinados y eso no está bien. Se está retorciendo el derecho y no hay argumento para que permanezcan», dijo.