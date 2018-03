García Lorca, sobre el futuro económico de Almería: «Lo vamos a tener crudo» García Lorca, ayer, durante un desayuno de balance de sus seis años al frente de la Subdelegación del Gobierno en Almería. / M.C. El subdelegado advierte del momento «crucial» que vive Almería y que invita a cambiar el modelo productivo por sectores de valor añadido MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Sábado, 24 marzo 2018, 02:22

Andrés García Lorca, subdelegado del Gobierno en Almería hasta el próximo 4 de abril -volverá a su plaza como profesor e investigador especializado en Geografía en la Universidad de Almería- lanzó ayer una voz de alerta a los sectores económicos almerienses y advirtió del momento «crucial» que vive Almería en el entorno socioeconómico global.

Por ello, conminó a las ramas con más peso de la economía provincial -esencialmente la agricultura y el turismo- a apostar por actividades que generen un mayor valor añadido y repensar, de este modo, la generación de riqueza. «Debemos de dejar de pensar en producir género y pasar a actividades que generan más valor añadido, en eso la zona del Levante está dándonos una lección», expuso el máximo representante del Gobierno de España en la provincia. Algo parecido refirió respecto del turismo: «Hay que generar bienes y servicios de más calidad, no sólo la hostelería. Si no modificamos los planteamientos en el modelo productivo lo vamos a tener crudo», abundó sobre un «cómputo de situaciones que pueden poner en riesgo nuestro modelo productivo».

Estas valoraciones las hacía García Lorca en una rueda de prensa de balance de sus más de seis años al frente de la Administración General del Estado en Almería y al ser preguntado por cuáles son las principales preocupaciones que, a su juicio, debe ponerse como reto la sociedad almeriense. Pero además, agregó otra preocupación «constante»: la «problemática de las migraciones», generada por las dinámicas socioeconómicas en el norte de África y que, con la implicación de las mafias, favorecen la llegada de personas en patera.

Además, reconoció la necesidad existente en la provincia de que se tomen medidas para corregir las bolsas de infravivienda existentes en asentamientos rurales entre invernaderos. «No sé si me queda algún asentamiento por ver, lo he pisado andando y conozco las situaciones que en ellos viven», adujo, y conminó a los consistorios a tomarse en serio esta situación ya que «dinero hay» para poder hacer políticas que reviertan esta problemática.

Frente a estos dos espinosos asuntos -sobre los que el optimismo no ha sido el prisma del aún subdelegado- García Lorca sí que se mostró «convencido» de que la principal problemática en materia de infraestructuras, la desconexión ferroviaria de Almería, quedará resuelta «en el año 23». Y lo hizo poniendo como argumento que los proyectos están «encarrilados». «Creo que en futuro inmediato no va a haber problema», adujo, no sin reconocer que le habría gustado poder abandonar el cargo con más avances. «Ha sido un momento duro», reiteró, y asumió que ante la merma de capacidad presupuestaria, el Gobierno dirigió las inversiones donde consideró más necesarias.

Subdelegación más eficiente

El subdelegado insistió en que durante los seis años en los que estuvo en el cargo se puso como referencia el desarrollo de modelos de democracia participativa, gobierno abierto y transparencia «para dar respuesta a la desafección entre la política y la gente». Y por ello reveló que ha mantenido miles de reuniones: 879 con representantes de las corporaciones locales, 417 con sindicatos, 243 en materia de seguridad y centenares más con ciudadanos individuales que han reclamado de su atención o mediación.

Además, advirtió del incremento de la eficiencia de la Administración General del Estado en Almería, que se ha situado como la más eficiente de toda España seguida por la de Navarra, y del descenso de la delincuencialidad, pasando de 61,7 delitos por cada mil habitantes en 2008 a los 41,6 de la actualidad. «Y pese a la brutal crisis económica, apenas ha habido conflictividad social y se han recuperado 20.000 empleos», recordó.