Gafas de sol y pamelas para protestar contra la eliminación de los árboles de Plaza Vieja Se presenta en sociedad la plataforma Plaza Vieja, que pretende hacer frente a la decisión del equipo de gobierno de urbanizar este punto de la capital dejándolo completamente diáfano SERGIO GONZÁLEZ HUESO Jueves, 10 mayo 2018, 17:47

Representantes de hasta 16 asociaciones, entidades y colectivos sociales de Almería capital han dado a conocer esta mañana públicamente su decisión de unirse en torno a una plataforma con el fin de hacerle entender al equipo de gobierno que no les gusta ni el «fondo» ni las «formas» de cómo está llevando a cabo su determinación de desarrollar un proyecto que pretende trasformar la fisionomía de la Plaza Vieja trasladando para ello el Monumento a los Mártires de la Libertad (el 'Pingurucho') y la veintena de ficus que se disponen actualmente en forma de anillo sobre el espacio existente. La presidenta de la asociación 'Casco Histórico', Magdalena Cantero, ha hecho de portavoz de la plataforma Plaza Vieja, como se ha denominado a esta confederación de colectivos cuya primera medida ha sido convocar a los almerienses a una concentración para el próximo jueves 17 de mayo. En ella, esperan hacer evidente el descontento que estas noticias han causado en parte de la sociedad.

Ante los medios, Cantero ha explicado el por qué de la conformación de esta plataforma, a cuyos vecinos une el rechazo frontal a un proyecto al que sobre todo ven carente de toda sensibilidad con la identidad de la plaza así como también por la falta, creen, de participación ciudadana. La presidenta de 'Casco Histórico' ha lamentado que estas disensiones quieran aprovecharse por parte del equipo de gobierno para «enfrentar» a los almerienses. «El sentido común no entiende de partidos políticos», ha trasladado Cantero, quien ha recomendado a los gobernantes no tratar a los ciudadanos como a menores de edad. «Sabemos qué plaza queremos y nos sorprende que se hable de modernidad a la hora de ejecutar un proyecto y no se use esta palabra 'modernidad' en un contexto democrático», ha añadido. La vecina se ha referido así a la falta de interlocución que ha habido entre el cuerpo social y los gobernantes, quienes ya anunciaron esta semana que iniciarán una ronda de contactos para explicar a fondo este proyecto. Cantero ve positiva esta actitud aunque cree que «llega tarde» y que este proceso de consenso debería haber sido «previo» a, por ejemplo, aprobar el trámite en el pasado pleno municipal con el que se propone modificar la ficha en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de manera que los árboles puedan ser en un futuro disociados a este conjunto BIC que tiene la plaza.

Una plaza «descafeinada»

Respecto al proyecto que defiende el equipo de gobierno, desde esta plataforma creen que el resultado será la creación de una plaza «descafeinada» y sin «identidad» propia. «Los vecinos no sólo no estamos a favor de que Almería pierda árboles sino que queremos que haya más», ha enfatizado la presidenta de 'Casco Histórico, que no piensa que «los toldos» sean una solución aceptable para restarle al sol impacto en este punto, ni tampoco que se mueva el 'Pingurucho' de donde está. «El Monumento a los Mártires de la Libertad tiene que tener interlocución directa con el Ayuntamiento, que es la sede de la soberanía popular», ha añadido la portavoz de la recién creada plataforma. Respecto a su traslado a otra localización, el vicepresidente de la asociación Amigos de la Alcazaba (AAA), también presente, ha avanzado que en un reciente encuentro con la concejala delegada de este área, Ana Martínez Labella, la representante le habría trasladado a su colectivo intenciones claras de no renunciar a esta idea. «La vimos más reticente que con el tema de los árboles», ha dado a conocer.

Otros representantes sociales, como Baldomero Rodríguez, de la asociación de vecinos Alborán, ha lamentado los planes municipales y las razones esgrimidas para mover el 'Pingurucho': «El coste de su desmontaje lo pagaremos los vecinos, como siempre», ha señalado. Por su parte, Encarna González, de la asociación socio-cultural La Chanca-Pescadería A Mucha Honra, ha querido dejar una reflexión en el aire: «Si Trinidad Cuartara [arquitecto municipal responsable del viejo Ayuntamiento] levantara la cabeza...», ha dicho.

Con gafas de sol y pamelas

Además de las críticas, estos vecinos han conminado a los almerienses a que se unieran a la concentración que está prevista para el próximo jueves 17 de mayo en la misma Plaza Vieja. Cantero ha explicado que para la ocasión y ya que es una jornada reivindicativa de carácter lúdica que llevarán consigo pamelas, gafas de sol o parasoles con el objetivo de ironizar con la falta de sombras que habría si el proyecto se llegase a ejecutar. La concentración está prevista a las 20 horas.

Entre los colectivos que integran esta plataforma se encuentran la asociación Cultural LA GUAJIRA, Asociación 'La Traiña', FAVA Argar, Asociación vecinal Nuestra Señora de La Paz, Asociación de Vecinos 'La Palmera', FORO Almería Centro, Asociación Cultural La Oficina, Asociación de Vecinos 'Alborán', Asociación ARCA Jayrán, Grupo Ecologista Mediterráneo, Arriba Árboles, Ecologistas en Acción, ciudad de Almería, Asociación Amigos de La Alcazaba y la Asociación de Vecinos 'Casco Histórico' de Almería.