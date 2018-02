El funcionario acusado en el caso 'Cheques': «Pregunten al delegado qué ha hecho con los 246.000 euros» El empleado de la Junta asegura no haberse llevado «ni un duro» y apunta al exdelegado territorial Clemente García EUROPA PRESS ALMERÍA Jueves, 1 febrero 2018, 02:51

Miguel G. L., el funcionario que se enfrenta a 8 años de prisión por apropiarse con talones de más de 246.000 euros de una cuenta de la Delegación de Agricultura en Almería, negó ayer haberse llevado «ni un duro» e instó a preguntar por este dinero al exdelegado territorial Clemente García.

El funcionario, suspendido desde junio de 2016 aunque el procedimiento penal se inició en 2013 a raíz de una denuncia de la propia administración autonómica, indicó que los 49 talones por un importe total de 134.300 euros librados cuando él era clavero de la cuenta los hizo de acuerdo a «una relación que me daba el secretario general». «Él me daba una relación y yo expedía los cheques, los firmaba y los adjuntaba con un clip a la relación para dárselos».

En este sentido, Miguel G. L. indicó que, en total, usó «dos talonarios» y que «siempre» entendió que eran para pagar «gastos corrientes». Así, indicó que la cuenta era «mancomunada» y que precisaba la firma de dos personas -él y el delegado- para los reintegros. «A mi me daban una lista de cheques, imprimía, firmaba y se los daba a ellos», insistió.

De la segunda tanda de cheques por los que está acusado, un total de 39 por valor de 112.311,06 cuando ya no era clavero, se desvinculó y recordó que pidió al juzgado instructor que realizase una prueba caligráfica sobre la firma que en ellos figuraba pero «se me negó».

Reintegros

El funcionario también se refirió al hecho de que un empleado de la entidad bancaria lo haya señalado como la persona que hacía los reintegros en esta segunda tanda. «No sé porque lo hace, será porque lo ha presionado su empresa» indicó, al tiempo que afirmó que «nunca extrajo dinero en metálico» salvo en una ocasión, según matizó, por importe de 3.200 euros para el pago de cinco facturas «según la relación que se me dio». Además, señaló que, en el periodo en el que ya no era clavero, realizó «una gestión» en relación a esta cuenta «pero por orden de la jefa de servicio y en calidad de funcionario para subsanar un ingreso que se había hecho por error»

M. G. L. también hizo referencia a los dos cheques de ese periodo, de 6.380 y 41.760 euros, que fueron abonados a dos medios de comunicación «relacionados con la realización de contratos de publicidad con la Delegación, pese a no ser este el destino de la cuenta y dado el descontrol existente sobre la misma». En este caso, señaló al exdelegado Clemente García, y al secretario general de la Delegación.

«Me llamó Clemente y me dijo que habían contraído compromisos publicitarios pero no había dinero para eso por orden de Sevilla. Me dio las facturas, me dijo que hiciera un talón nominativo, lo hice y se lo di. El secretario dijo que ya vería como lo justificaban», manifestó.

El juicio con tribunal de jurado proseguirá en este jueves con la declaración de 13 testigos, entre ellos el exdelegado sobre quien se retiró la acusación en este procedimiento.