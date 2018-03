Fomento promete más de 2.000 millones de euros para Almería en sólo un lustro El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en el centro, pasea por el Casco Histórico de Almería junto a responsables institucionales y políticos de su partido, el PP. / J.L. MATARÍN Almería Alta Velocidad aprobará en abril soterrar las vías del tren hasta la avenida del Mediterráneo manteniendo la estación actual en superficie MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Jueves, 29 marzo 2018, 02:45

Si se cumple lo que ayer anunció el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en el patio de luces del Palacio Provincial -adonde acudió a recibir el agasajo de la Diputación, que le entregó el Escudo de Oro de la provincia- el conocidísimo aforismo que dijera el socialista Alfonso Guerra en los ochenta podrá aplicarse al dedillo a Almería: a la provincia no la va a conocer ni la madre que la parió. Los proyectos que a día de hoy maneja el Gobierno para recibir inversión pública en Almería sumarían más de 2.000 millones de euros y, según el calendario que ayer explicitó De la Serna de forma rotunda y sin titubeos, estarían listos, todos, para el año 2023.

El responsable de las infraestructuras en España, que minutos antes había visitado las obras de rehabilitación del Hospital Real de Santa María Magdalena, el Provincial, cuyas obras se están ejecutando gracias a la financiación parcial del 1,5% Cultural, enumeró uno por uno los dossieres de su Ministerio con el epígrafe Almería. «El presidente de la Diputación me ha dicho que lo cuente, que para eso me traía», bromeaba frente al atril. Y en total, suman más de 2.000 millones. Sirva como parangón para hacerse una idea que en las cuentas públicas de 2017 el Gobierno apenas presupuestó 40 millones de euros en inversiones en Almería, cincuenta veces menos.

De esta abultada nómina, el AVE entre Almería y Murcia se llevaría tres cuartas partes. Más de 1.500 millones que, comprometió De la Serna, saldrán a licitación «en el segundo trimestre del año». Los seis tramos, todos de golpe, con la intención de que este mismo año puedan iniciarse las obras en alguno de ellos. Para que esto sea posible, ya se han iniciado las expropiaciones en cuatro de los seis tramos. El quinto se sumará esta semana.

Ahora bien, el ministro se guardaba además un as bajo la manga y anunció que el mes que viene la sociedad Almería Alta Velocidad dará luz verde al diseño definitivo del soterramiento una vez descartado el proyecto integral proyectado por el Gobierno socialista. La propuesta ha sido pactada entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Almería. Y el ministro se negó -por respecto institucional a la Junta, que no conoce los pormenores pese a ser la tercera pata de la sociedad- a dar más detalles al respecto. Sin embargo, IDEAL pudo conocer que el nuevo plan que se pondrá sobre la mesa supondrá extender el túnel desde El Puche hasta la avenida del Mediterráneo, unos 1.700 metros, para que, una vez allí, las vías emerjan hasta la actual estación.

No hay cuantificación económica, sólo estimaciones iniciales, pero el plan abarataría en varias decenas de millones los 243 que estimó Fomento en 2011 para el proyecto integral. Si se aprueba, este mismo año comenzarían a redactarse los proyectos, mientras se ejecutan las obras de supresión del paso a nivel de El Puche. La adjudicación, dijo ayer De la Serna, tendrá lugar el mes que viene. Las obras empezarían en junio y estarían listas en 13 meses, para el verano que viene. La intención -y en ello trabajan a destajo los técnicos de Fomento- es encabalgar las obras para que el soterramiento que se pacte en abril pueda estar en servicio el día en el que se inaugure la línea de Alta Velocidad con Murcia. Y eso, según el calendario de De la Serna, será en 2023.

Mientras tanto, este mes de abril también se licitará el cambiador de ancho de Granada. Costará seis millones y permitirá tras diez meses de obra que trenes híbridos conecten Almería en aproximadamente una hora menos de viaje hasta Madrid. El proyecto -demandado desde hace años por los miembros de la Mesa del Ferrocarril- estaría en servicio el año que viene, pocos meses después de que el AVE llegue a Granada.

Tren al puerto

De lo que se pacte en abril en la sociedad Almería Alta Velocidad dependerá lo que ocurra con la conexión ferroportuaria, ya que en función de cuánto se soterre, diferirá el proyecto para extender las vías al puerto. Pero en cualquier caso, insistió rotundo De la Serna, hacerse se hará y no interferirá en la trama urbana. Esto supone que las vías entrarán en el muelle de ribera bajo tierra. «No estamos suprimiendo el paso a nivel de El Puche para crear otros en el centro», agregó el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, tras el discurso del ministro. Si los planes de que el túnel se extienda entre El Puche y la avenida del Mediterráneo se mantienen, un ramal partiría desde allí bajo tierra y se extendería hasta la zona de la Fuente de los Peces, donde emergería hasta la zona logística portuaria. Más de dos kilómetros de túnel que tendrían un coste de 60 millones de euros. Para eso, sin embargo, no puso fecha. El proyecto estará vinculado al soterramiento y a la integración Puerto-Ciudad. Pero aseguró financiación. No a cargo de los presupuestos generales del Estado, sino del fondo que todos los puertos tienen para colaborar en proyectos de conexiones terrestres.

Todo esto, advirtió no obstante, no se verá reflejado con grandes partidas económicas en los presupuestos de 2018 recién aprobados y que llegarán al Congreso en días. «Las obras empiezan, en serio, en 2019», argumentó De la Serna tras reconocer la «falta» de conexiones de transporte «histórica» en Almería. Por el momento, sus calendarios se han ido cumpliendo. Claro que hasta la fecha sólo se ha actuado en el trabajo 'fácil', el de despacho.