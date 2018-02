Firmas contra el traslado del 'pingurucho' de la Plaza Vieja

El debate está abierto. El posible traslado del 'pingurucho' de la Plaza Vieja con motivo de las obras de remodelación ha originado una campaña de recogida de firmas a través del canal de Internet change.org para su posterior entrega al Ayuntamiento de Almería, promovida por CIAN -Corriente de Independientes de Andalucía- de Almería.

A fecha de 14 de febrero, la iniciativa que comenzó hace siete meses ha recogido un total de 590 firmas -según el registro a las 11 de la mañana de hoy-.

En el argumentario de la convocatoria 'No al traslado del Monumento a los Coloraos', se recuerda que, "en agosto de 1824 llegaron a Almería, procedentes de Gibraltar, un grupo de Liberales con la finalidad de proclamar la Constitución de 1812 y la Libertad. Su operación no tuvo éxito y fueron derrotados y detenidos por los Absolutistas. El 24 de agosto fueron fusilados de rodillas, por la espalda y sin juicio previo 22 de aquellos liberales. Los ciudadanos de Almería levantaron con aportaciones populares el 'Monumento a los Mártires de la Libertad', conocido popularmente como el 'Monumento a los Coloraos', por el color de su uniforme, o por el 'Pingurucho'. Con motivo de la visita del dictador Franco a la ciudad de Almería, el monumento fue demolido en 1943. En 1987, se restableció el Pingurucho de los Coloraos, en la plaza del Ayuntamiento, Plaza Vieja por y para los/as almerienses. El 24 de agosto todos los años se les rinde homenaje" y se incide en que "en 2017, el Gobierno del Ayuntamiento de Almería (PP) quiere trasladarlo de lugar. Los y las ciudadanos/as firmantes estamos en contra de ese traslado, ya que esta es la plaza donde radica el Ayuntamiento y la toma de decisiones de nuestra ciudad. ¡La Libertad no se esconde!".

Por su parte, el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería ha organizado una jornada de debate que tendrá lugar el próximo lunes, 19 de febrero, a las 18 horas en su sede "en el convencimiento de que la participación de las instituciones, organismos, asociaciones y vecinos interesados puedan aportar luz al citado debate, coincidente y previamente a las inminentes obras de urbanización de la Plaza Vieja de la capital, lugar en el que hoy se enclava el monumento"

En la charla está previsto que participen el decano del colegio, José Eulogio Díaz Torres; el historiador Fernando Martínez López; los arquitectos Antonio Góngora Sebastián y Eduardo Blanes Arrufat; y la concejala de Fomento del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella. Clausurará la jornada el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco.