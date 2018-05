La Feria de Almería tendrá este año un pasacalles anunciador Cabalgata anunciadora en la inauguración de la Feria de Almería de 2015. / IDEAL Cultura incorpora en la ordenanza la obligatoriedad para casetas juveniles y atracciones de tener un limitador de sonido SERGIO G. HUESO ALMERÍA Miércoles, 9 mayo 2018, 02:12

El Ayuntamiento de Almería celebró ayer la primera comisión de Feria del año. Lo hizo al objeto de ir articulando los mecanismos necesarios para convertir la siguiente festividad en honor a la Patrona, la Virgen del Mar, en todo un éxito. Con la voluntad de remar en el mismo sentido se sentaron en una mesa los integrantes de este órgano, que está compuesto por representantes del equipo de gobierno, del resto de partidos con representación en el pleno y de colectivos, sociedades y entidades relacionados con los sectores afectados por la que es, sin duda, la actividad más grandilocuente que tiene lugar en la capital en todo el año.

Según las fuentes consultadas por este periódico, la edición de este año tendrá entre sus novedades la celebración de un pasacalles anunciador, que vendría a sustituir a la cabalgata que durante muchos años ha preludiado el inicio de los fastos. Por su alto precio, esta se suprimió del programa durante el peor año de la crisis, en 2013, y en los dos años precedentes de 2016 y 2017, donde el equipo de gobierno prefirió centrar sus esfuerzos en mejorar la batalla de flores. Como quiera que esta tradición es tan antigua como querida por la gente, tanto la oposición como el equipo de gobierno han acordado recuperarla para esta edición. Ahora bien, las carrozas son caras y se buscará por parte del área delegada una solución intermedia que pasa por crear un pasacalles que, además de ser menos costoso, también podría ser más dinámico a la hora de efectuar un recorrido que pueda llegar a más barrios del extrarradio.

A falta de que acabe por perfilarse esta intención, quedando pendiente el encaje que se le dé en la misma jornada en la que se celebra el pregón y el concierto gratuito de después, de la comisión de ayer también salieron a relucir otras decisiones, algunas de ellas relacionadas con el ruido y la afluencia al recinto ferial.

Según estas fuentes, a partir de las próximas semanas se van a incorporar a la ordenanza que regula la Feria de Almería algunas cuestiones de interés como la exigencia de que las casetas juveniles y las atracciones susceptibles de superar el umbral de 95 decibelios deban llevar consigo un limitador de sonido. Aunque en los últimos años se ha insistido en esta cuestión por parte del equipo de gobierno tras las quejas vecinales, no será hasta este año cuando la normativa ceda un soporte jurídico al Ayuntamiento para controlar de manera efectiva el elevado ruido de estos días.

Otra novedad y que también va a quedar reflejada en el texto consiste en hacer progresiva la salida de la gente del recinto ferial de madrugada. Hasta ahora este espacio debía estar vacío y con la puerta echada a las seis de la mañana. Esto provocaba no sólo problemas de congestión a la hora de volver al centro en paradas de taxis, carreteras... etc., sino que también se hurtaba a los puestos de comida la capacidad de poder captar a sus últimos clientes a la hora de cerrar. A partir de esta Feria la clausura del recinto se hará de manera escalonada. Las casetas juveniles tendrán que apagar su música a las 6 de la mañana, pero su cierre definitivo no se fijará hasta media hora después. Asimismo, los puestos de alimentación podrán aprovechar la salida de los más rezagados pues podrán estar abiertos hasta las 6.45 horas. Y por tanto no será hasta las 7 horas cuando tenga que quedar cerrado y completamente vacío el recinto ferial.

Los cambios en la ordenanza se aprobarán el próximo jueves en la comisión plenaria del área, antes de su paso por el pleno.

Los diez días

Otra de las cuestiones que han salido a colación en la reunión de ayer fue la propuesta de partidos como IU de ampliar la Feria un día más, hasta los diez, como antaño. La respuesta municipal ha sido clara: para esta edición no habría en principio disponibilidad económica para abrir la noche del domingo el recinto ferial. Si bien se estudiará, como se hará lo propio con la posibilidad de ampliar también en una jornada la Feria del Mediodía, que podría alcanzar el mismo domingo.