El Caso Facturas, visto para sentencia Varios letrados abandonan el Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial de Almería. / Miguel Cárceles La Sección Tercera de la Audiencia Provincial cierra la vista para emitir su veredicto | El exvicepresidente de la Diputación, Luis Pérez, utiliza la última palabra otorgada a los acusados para reiterar que firmaba los expedientes sin conocer que las facturas pudieran ser falsas MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Martes, 30 enero 2018, 02:21

Visto para sentencia. El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial daba ayer por concluida la vista oral del que probablemente -y a la espera de que se celebre el juicio de la presunta trama corrupta investigada en el Caso Poniente- sea la causa más sonada de cuantas se dirimen en los tribunales en los últimos tiempos.

Ayer, ocho de los abogados defensores mostraron sus conclusiones para cerrar la tanda de los letrados. Y por último, se le concedió a los acusados el derecho a pronunciar la última palabra. Hicieron uso de este derecho procesal tres de los acusados, entre ellos uno de los principales: el exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Luis Pérez -máximo cargo político del Patronato Provincial de Turismo, sobre cuyas arcas se habría perpetrado el presunto desfalco investigado en la causa-. Pérez aprovechó la posibilidad de dirigirse al tribunal para reiterar la que fue su principal estrategia de defensa cuando declaró en sala: que dio validez con su firma a la tramitación de decenas de las presuntas facturas falsas investigadas porque tenía confianza en el personal funcionario que debía revisar la veracidad de las mismas.

«Si me la colaron y firmé es que yo firmaba miles de documentos sin mirar. Le daba a un botón y firmaba de una tacada hasta 60 facturas. Confiaba en la secretaria y en el interventor y entendía que todo lo que me traían era conforme a la legalidad. No era mi obligación volver a comprobar todo lo que firmaba. Dejaban las carpetas encima de la mesa y cuando tenía un rato, las firmaba», declaró entonces ante el tribunal.

Desde hoy, la Sección Tercera deberá redactar su veredicto. Cabe recordar que la Fiscalía mantuvo, según sus conclusiones definitivas, la petición de siete años y nueve meses de prisión para Luis Pérez por el presunto saqueo del Patronato acusándole de delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y prevaricación.

Mientras tanto, el Ministerio Público reclamó para María Teresa González, ex secretaria delegada del Patronato Provincial de Turismo y principal investigada, nueve años y diez meses de cárcel. La Fiscalía concluyó que la cantidad total sustraída de los fondos públicos del Patronato Provincial de Turismo bajo mandato del PSOE entre los años 2009 y 2011 ascendió a 694.025,76 euros y señaló a ambos, Pérez y González, como principales responsables ya que, indicó, habría acordado «un plan para apropiarse de fondos públicos del Patronato Provincial de Turismo y quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública».