Un extraterrestre en el parque Los almerienses volvemos a estar de enhorabuena, porque la playa de Los Muertos ha sido elegida la mejor de España por tercer año consecutivo DAVID BAÑOS ALMERÍA Domingo, 10 septiembre 2017, 02:41

Esta semana iba camino de la playa de Los Genoveses, quemando los últimos cartuchos de un verano que se acaba en la agenda, pero no en lo meteorológico todavía. ¡Qué suerte vivir en esta bendita tierra! ¡Qué lujo poder disfrutar de nuestro parque natural y de su increíble litoral!

Los almerienses volvemos a estar de enhorabuena, porque la playa de Los Muertos ha sido elegida la mejor de España por tercer año consecutivo. ¡Felicidades!

En el coche, al pasar por El Pozo de los Frailes, me vino a la mente una situación singular y pintoresca que se daba años atrás. Me acordé de aquel hombre que durante tanto tiempo pasaba los días y las tardes sentado en un sillón, en el arcén, a la entrada del pueblo. ¿Lo recuerda usted? Se decía que estaba allí, soportando sol y calor, esperando a que vinieran los extraterrestre a llevárselo.

«Se decía que estaba allí esperando a que vinieran a llevárselo los extraterrestres»

¿Cómo llegó allí aquel tipo y cómo se fue? Porque un día desapareció, al menos de aquel lugar, y nada más se supo de él. ¿Se lo llevarían otros pobladores del universo? ¿Por qué iban a fijarse en él y en ese punto del planeta Tierra los visitantes? Tal vez se cansara de esperar y se fuese a la playa, como hacen casi todos los que pasan por allí estos días. Lo cierto es que el paisaje de Cabo de Gata es diferente, único, puede que un poco marciano, si nos fijamos en el color rojo de su tierra y de sus piedras en buena parte del espacio protegido.

«Me dio por imaginar que Gurb se hubiese perdido en la Ciudad Condal en este momento»

Era la primera vez en toda la temporada estival que me acercaba en coche hacia el Campillo de Genoveses. El día era espléndido. Hacía sol, un calor bastante soportable y nada de viento. Sólo contemplar ese paisaje desde el coche a uno ya le reconforta. Confieso que se trata de uno de mis lugares preferidos. Aquí se detiene el reloj y se acentúan todos los sentidos para recoger con todo lujo de detalles el olor a mar y sal, escuchar el sinfín del rompeolas, sentir la fina arena bajo tus pies o contemplar una espléndida vista en 360 grados.

El gusto quedó satisfecho con un bocadillo de jamón y una cerveza bien fría. ¿Qué más se puede pedir para un viernes de septiembre? Justo al lado, una chica leía un libro. Parecía divertirse. Conozco de sobra esa portada en la que se puede ver un camaleón sobre un fondo blanco. ¡Otra vez la temática extraterrestre!

«¿Por qué sólo hemos escuchado a nuestros políticos decir lo malo que será abandonar España?»

En el libro de Eduardo Mendoza, un ser de otro planeta se ha perdido en la Barcelona preolímpica, tras adoptar la apariencia de Marta Sánchez. Se ve que no quería llamar mucho la atención. Un 'compatriota' suyo se convierte en el Conde Duque de Olivares para tratar de localizarlo. Contado así parece una chorrada, pero esta obra del escritor catalán es genial por su humor, sencillez y estilo directo.

Es una sátira del hombre urbano de la época. Si no la ha leído, se la recomiendo y, si ya lo ha hecho, siempre resulta agradable una relectura. No le llevará mucho tiempo hacerlo, porque el volumen es de esos que se consumen en unas pocas horas.

Entonces me acordé de Catalunya y del 'procés'. Me dio por imaginar que Gurb se hubiese perdido en la Ciudad Condal en este momento, convertido, por qué no, en Sara Montiel. Imaginé que su compañero se transformaba en Franco, tratando de no llamar mucho la atención. ¿Aquel alienígena en misión de rescate habría votado que sí o que no a la independencia? ¡Menudo disparate! Como todo lo que está pasando estos días en el 'puente aéreo' de la confrontación entre Barcelona y Madrid.

¿Tiene vuelta atrás todo esto? ¿Hay solución? ¿Se independizará Catalunya o no lo hará? ¿Qué nos queda por ver y escuchar en las próximas semanas? ¿Hasta qué niveles subirá la tensión? ¿Acaso todo lo que está sucediendo beneficia a alguna de las dos partes? ¿Será mejor una Catalunya independiente? ¿Será peor una España sin Catalunya? ¿Alguien ha pensado en la imagen que estamos dando fuera? ¿Nadie está preocupado por el tiempo que llevará cicatrizar todas las heridas que ahora mismo están sangrando?

Estamos en un laberinto sin salida. Cualquier solución que se nos ocurra dejará vencedores y vencidos. Esta oscura sombra tardará mucho en desaparecer. ¿Por qué en todo este tiempo sólo hemos escuchado a nuestros políticos decir lo malo que será para los catalanes abandonar España? ¿No habría sido mejor utilizar un lenguaje positivo que ponga de manifiesto las ventajas de seguir formando parte de este 'club'?

Nuestros políticos, los de un lado y otro, se han empeñado en mostrarnos los defectos del enemigo y se han olvidado de enseñarnos cuáles son sus bondades. Entre todos han colocado a la democracia en el centro del cuadrilátero, en medio de Mayweather y McGregor. ¿Esperan ambos contendientes conseguir una bolsa multimillonaria?

Ahora parece fácil sacar conclusiones y buscar culpables, más, si se hace desde este rincón del Sur, separado por unos cuantos cientos de kilómetros del escenario del conflicto.

De cualquier forma, jamás se debió llegar a este punto. Todo esto se tendría que haber evitado. No sé si la solución pasaba por cortarlo de raíz o por el diálogo y la cercanía, porque lo único que se ha hecho ha sido dejar pasar el tiempo.

Aquí en la playa las horas pasan sin más. Uno enciende el móvil, abre la 'app' de IDEAL y se encuentra con que un terremoto de más de 8 grados en la escala Richter ha dejado más de medio centenar de muertos en México. En el Caribe el huracán Irma lo está devastando todo a su paso. Leo que el Banco de España ha dado por perdidos 40.000 millones de euros del recate financiero. Me cuentan que Corea del Norte sigue adelante con su programa nuclear y que Estados Unidos responde con un 'y yo más'.

Por suerte, de momento, las amenazas de Trump sólo se quedan en palabras. Con semejante sesión de noticias, uno casi se plantea que el fin del mundo está cerca. Entonces me acuerdo de aquel extraño hombre de El Pozo de los Frailes. A lo mejor tenía razón... No me extraña que quisiera que se lo llevaran los extraterrestres... A lo mejor era Gurb esperando a su amigo disfrazado del Conde Duque de Olivares.

Dice el slogan turístico de la provincia con más tradición que «en Almería nunca serás un extraño», aunque a veces los de aquí nos podemos sentir también como extraterrestres. Me pregunto si algún día los almerienses seremos 'extraños' en Catalunya, viendo la que hay montada en estos momentos.

El sol aprieta y es el momento de un baño. Dentro del mar, uno siente el abrazo todavía cálido del mar Mediterráneo y se da cuenta de que el mundo -a pesar del proceso independentista, nuestros políticos, la crisis económica, King Jong-Un, Trump o las catástrofes naturales- tiene aún cosas maravillosas que ofrecernos a nosotros y a las generaciones venideras. ¡Vale la pena luchar por ellas!