Exigen al alcalde de Almería que pida al Gobierno la cesión del Observatorio Geofísico El PSOE desvela que el primer edil no ha pedido aún al Ejecutivo el espacio IDEAL Lunes, 15 enero 2018, 17:23

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha instado este lunes al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), a que eleve al Gobierno de España la petición de cesión del Observatorio Geofísico a la ciudad después de que se acordara hacerlo en pleno en abril del año pasado tras la aprobación, por unanimidad, de una moción socialista y tras descubrir en una respuesta del Ejecutivo que aún no se ha efectuado dicha petición.

A partir de esa información, que le ha salido facilitada en el Senado después de haber preguntado al respecto, el portavoz socialista ha exigido al regidor "que se tramite ya la cesión de este inmueble", que el propio Ministerio de Fomento reconoce que "no necesita en su totalidad", según ha explicado en una nota.

Pérez Navas ha recriminado públicamente al primer edil que "si hubiera iniciado un trámite que no cuesta dinero, podríamos estar ya inmersos en un expediente de cesión que desembocara en el uso y disfrute de este espacio por parte de los almerienses durante 2018".

Con esto, ha detallado que, según la respuesta por escrito que se le ha facilitado como senador, el Ministerio de Hacienda y Función Pública como encargado de materializar que las instalaciones pasen a manos municipales, "no había recibido petición alguna de cesión procedente del Ayuntamiento de Almería, a fecha 10 de enero".

No obstante, la misma información del Gobierno señala también que el Ministerio de Fomento, como titular del Instituto Geográfico Nacional, "ha llegado a solicitar la posible desafectación parcial del inmueble tras reconocer que no necesitaría la totalidad del espacio del que dispone en estos momentos y sólo habría que mantener en el mismo una estación permanente dentro de las tareas desarrolladas por el conocido como centro Sismológico", según el PSOE.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha considerado que el no haber solicitado la cesión desde el Ayuntamiento de Almería "merece una recriminación pública del alcalde, puesto que no ha comenzado con un trámite que no cuesta dinero a la ciudad" y con el que se "han creado muchas expectativas sobre el posible uso de estas instalaciones a los vecinos de Los Ángeles y a los de otros barrios cercanos".