Estudiantes indignados por la sentencia de La Manada Se criticó tanto la sentencia como la justicia considerada patriarcal. / IDEAL El sindicato de estudiantes 'Libres y Combativas' se manifiesta contra el Estado y las leyes «patriarcales» VÍCTOR HERNÁNDEZ BRU ALMERÍA Viernes, 11 mayo 2018, 01:39

«Escandalosa», «ridícula» o «indignante» son algunos de los calificativos que se pudieron escuchar en la Plaza de las Velas, a mediodía de ayer, en la manifestación que, contra la sentencia judicial por el 'caso La Manada', convocó el sindicato de estudiantes 'Libres y Combativas'.

Algo más de medio centenar de estudiantes, fundamentalmente universitarios, manifestaron su indignación, término más repetido durante el acto, tanto por la sentencia como por lo que consideran una justicia injusta y patriarcal.

Así lo expresaba María Prieto Sánchez, representante del sindicato, que aseguraba que «ha sido la respuesta más rápida que hemos podido dar. Al día siguiente de la sentencia ya decidimos convocar. Lo hemos hecho lo más rápido posible, pero con tiempo para que tuviera repercusión en redes sociales».

Una manifestación convocada a nivel estatal, que en Almería, «en colegios e institutos públicos ha tenido mucha repercusión. En los concertados y privados, como tienen diferentes leyes, ahí no ha habido tanto seguimiento».

María Prieto resaltaba que «vamos a criticar la sentencia, bajo el lema de 'yo sí te creo'. Estamos en un sistema patriarcal que no apoya nada a las mujeres. El movimiento feminista no va a parar, vamos a seguir hasta que conseguir un sistema más justo».

Hubo tanto chicos como chicas, como Kimberli Vicente , que aseguraba que «no nos podemos quedar callados. Ha sido un ataque muy grave a todas las mujeres. No es posible que se condene de esta forma con sólo como abuso y nueve años de cárcel a un grupo de hombres que lo que han hecho es una violación múltiple, con agresión, grabación, uso de drogas, robo del teléfono e incluso habiendo en el grupo guardias civiles que se dedicaban al campo de la violencia de género. No nos podemos quedar callados ante esto».

En el ámbito de la participación masculina, las posturas no eran menos claras. Andrés Saavedra aseguraba que «he venido porque es importante que cuanta más gente se vea en contra de esta sentencia abusiva y prehistórica, más fácil será que se sepa que las leyes tienen que cambiar, abandonando este sistema patriarcal. No se puede defender a cinco chavales que son como animales, no se les puede aplicar una sentencia tan nimia».

Opinión que compartía Eleazar Díez, que añadía que «hay una necesidad y entiendo que todos los hombres debemos implicarnos. Necesitamos estar ahí, porque el patriarcado es un sistema criminal que nos afecta a todos. Me sorprende ver tan pocos hombres; yo esperaba más. Nosotros no somos parte activa de la lucha, debemos apoyar a las mujeres. Una sociedad que no es feminista es una sociedad desigual; es como ir al gimnasio y desarrollar sólo una pierna».

Todos juntos, chicos y chicas, estudiantes y algunas personas fuera del ámbito docente, se unieron en consignas como «no es no; lo demás es violación», o «justicia machista, no es justicia», pero sobre todo, la frase estrella: «nosotras sí te creemos».