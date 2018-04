«Los espacios culturales pequeños tienen que estar separados de los oficiales, de los poderes y del discurso político actual» Fernando Labordeta | Actor y escritor MARTA SOLER ALMERÍA Domingo, 22 abril 2018, 02:31

Se topó con el teatro por casualidad hace ahora 25 años. Debutó en el Teatro Apolo y sintió una atracción total por el arte de la interpretación. También escribe y dirige. Siempre teatro. Fernando Labordeta hace lo que le gusta y el público disfruta con él. Ha hecho muchas cosas, es versátil, pero su sitio está sobre las tablas y, preferentemente, en formato reducido, donde se le permite desarrollar toda su creatividad sin cortapisas. Ha sufrido varias veces la censura, pero no le frena. Defiende que hay que darle una o dos vueltas a todo. En La Oficina, Zaguán o Guajira, ahora es uno de los rostros más conocidos de la muestra de teatro que ha dado comienzo en la tetería de los baños árabes Hammam Almeraya.

-Le puedo ver caracterizado como Balbina, uno de sus personajes más recientes. ¿Quién es?

-Es un personaje creado por el almeriense Antonio de la Trinidad Ruiz, de Luna Roja Teatro. Es una limpiadora de un club de alterne. Un personaje miserable, desconocido y anónimo pero con una vida interior de sangre y rencor muy misteriosa. Balbina tiene mucho odio hacia la sociedad.

-¿Representa a muchos personajes femeninos?

-Algunos, sí. Hay otro tipo de personajes, como el de la señora del velatorio que es la típica vieja adorable que acude a estos sitios, y que tenía que tener su reflejo en un personaje. Es una de estas mujeres que van tan de negro a los velatorios, tan plañideras. En este caso, se trata de una mujer con inclinaciones lésbicas y a la que el velatorio le sirve para darse cuenta de que está enamorada de su amiga de toda la vida. En la comedia estos personajes femeninos son estupendos. No son místicos ni heroicos. Se trata de gente de la calle anónima y chunga, a veces.

-¿Ha sufrido la censura?

-Sí. Una vez en Bilbao, hace muchos años, y el dueño del teatro que nos contrató nos echó porque pensó que el producto que había contratado era poco ético, pero a la gente joven le encantó. Nos han censurado, también, en prensa por tocar temas sobre la religión. Supongo que esto pasa, sobre todo, en las ciudades pequeñas. La gente manda una carta al periódico con lo que cree que debe censurar. Personalmente, he estudiado durante 15 años en un colegio religioso y me parece que tengo todo el derecho del mundo a censurar algo que he vivido en mis propias carnes.

-Bueno, reírse no es delito.

-No tiene por qué serlo. Lo peor es cuando son los ciudadanos los que promueven que eso sea censurable. Lo normal es que sean los propios afectados los que censuren, pero no que un ciudadano de a pie sea el que critique esa censura hacia otro, lo que resulta más lamentable todavía. Que los ciudadanos sean portadores de la ética de lo que se puede o debe decir. Se quieren hacer los consortes de lo que se tiene que publicar o hacer.

-Cumple un cuarto de siglo sobre las tablas. ¿Cómo se inició en el teatro?

-Fue a través del Aula de Teatro de la Universidad. Junto con Kikín y otras personas hicimos una obra llamada 'Así habló Gutiérrez' y, de la nada, me subí a representar en el Teatro Apolo. Fue absolutamente fortuito. En aquella época estudiaba Filosofía y el teatro era la conjunción perfecta de todo lo que quería hacer: literatura, pintura e interpretación, y eso me llamaba mucho la atención.

-Durante este tiempo, ¿cómo han cambiado los autores e intérpretes y el público?

-En el caso de Almería, la diferencia la establece el que crea, porque somos nosotros los que nos inventamos las cosas y el público es el que se amolda. En el caso nacional, creo que se hace todo más light. Hay mucha censura y contenido ético que propician que las obras sean más políticamente correctas y se habla de los temas de forma trasversal. No hay tanta mascarada, sátira o parodia en el teatro. Se hace a través de una pátina que queda muy bien políticamente hablando y se hace todo muy medido y calibrado. Si en esta sociedad que tenemos, a dos chavales que hacen una obra de títeres que, de repente, se mofan de algo acaban siendo perseguidos, me parece que estamos ganando muy poco. Creo que he madurado porque he hecho cosas que han sido muy locas, pero ahora me centro más en el teatro, en obras que tienen un principio, un desarrollo y un final. No voy por el terreno del gag o del sketch.

-En su época loca fue cuando consiguió que nos aprendiéramos la canción de Heidi...

-Eso lo pudimos hacer porque está en el imaginario de la gente, y funciona muy bien. Al público le gusta que haya gente loca que repare en ese tipo de cosas.

-¿Y le sigue gustando?, ¿cómo cree que ha evolucionado?

-El público es, cada vez, más educado. Hemos conseguido que haga reservas, que tenga cierta afición, que se aficionen al teatro pequeño como reducto de libertad. Hay cosas que no las puedes llevar a un teatro grande, como es el caso de la muestra de teatro que tenemos ahora en la tetería o las actuaciones que tenemos en el zaguán, oficina, guajira,... se trata de asociaciones donde puedes llevar obras pequeñas y donde la gente se siente muy arropada y a gusto. Estos espacios tienen una función social y no hay que perderlo de vista. Hay cierta querencia por aglutinar todo en espacios grandes, como puede ser lo que ocurre en el Teatro Cervantes, que se ha convertido en un cajón desastre. Como empresa privada me parece muy bien que ellos intenten hacer de su espacio un sitio en el que quepa todo, pero hay ciertas propuestas que no se pueden deslindar de ciertos sitios, porque, si no, pierden el encanto. Si coges un elefante y lo metes en una cacharrería, al final suenan más los cacharros que el elefante. Y el encanto que tiene hacer cosas en lugares pequeños. Es una cosa que no se puede perder porque tiene que ver mucho con la tradición del café cantante, del café cabaret, de los espectáculos en lugares alternativos y subversivos que ha habido siempre en la sociedad y que están separados de los oficiales, de los poderes y del discurso político normal y esos espacios tienen que existir porque, si no, estaríamos perdiendo muchas cosas.

-¿Se refiere al teatro que incomoda, que molesta?

-Sí. Hace unos años presenté una obra que se llama 'Oremus' en la que oficio una misa de cachondeo y hay gente que se molesta porque piensa que hay cosas que son intocables, como el hecho de hablar de la liturgia. La gente sigue siendo tan pacata y obtusa que no ven que todo se puede convertir en carne de chiste. Hay que darle la vuelta a las cosas. Las cosas no son exclusivamente de una manera, sino que pueden tener varias vueltas.

-¿Y le da muchas vueltas a 'Oremus'?

-Es una obra que tiene que ver con San Pablo y los corintios, con los filipenses y los macedonios. Se cruzan una serie de epístolas y se confunden muchísimo. Eso, trasladado a una época en la que no existían las redes sociales, en la que las epístolas tardaban mucho en llegar, si es que llegaban, porque esto son hechos bíblicos. Caben muchos chistes, es muy simpático.