Los escombros del Cable Francés caídos al mar tras unas obras se retiran esta semana Parte del Cable Francés, en el agua tras un desprendimiento debido a su mal estado. / Sergio González Hueso El Puerto adjudicó el pasado viernes el contrato a la empresa Albaida, que tiene la maquinaria necesaria para desarrollar estos trabajos SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Lunes, 14 mayo 2018, 00:53

La Autoridad Portuaria de Almería adjudicó el pasado viernes los trabajos de retirada de escombros y materiales que se desprendieron a finales de marzo en el mar procedentes del Cable Francés, el antiguo cargadero de mineral que se ubica frente al parque de los Periodistas de Almería capital.

Por medio de este trámite el Puerto otorga a la empresa Albaida Infraestructuras las prerrogativas de unas labores que se han retrasado por su complejidad, pues para su desarrollo se necesita el concurso de una maquinaria especial. Una grúa de gran tamaño que en Almería solo alguna constructora tiene. Según explicó la presidenta de la institución, Mari Carmen Ortiz, una vez adjudicadas las obras está previsto que estas empiecen lo antes posible, por lo que se espera que esta semana pueda ver ya en este lugar gente trabajando. Este derrumbe, que es hoy visible por cualquiera que pasee por la zona, se produjo como consecuencia del mal estado en el que se encuentra esta infraestructura a causa de muchos años abandono. En el curso de unas obras de conservación que el Puerto ejecutaba en la parte inicial del Cable, algunos elementos se vinieron abajo cayendo al mar. Entre ellos parte de la entrada al recinto, trozos del muelle y un casetón de obra. Este hecho provocó la inmediata paralización de los trabajos que se estaban realizando.

Como la empresa que tenía adjudicada esta intervención no contaba con la maquinaria adecuada para hacer los trabajos de limpieza del mar, el Puerto se vio obligado a abrir de urgencia otro procedimiento de contratación solo para desarrollar estas labores.

Ya cumplimentados los trámites administrativos, solo resta que empiece esta ejecución, que según las previsiones del Puerto no tendría que prolongarse por muchos días. No será hasta que no acabe la limpieza de estos restos caídos al mar cuando vuelvan a retomarse, por la empresa que ya estaba contratada, una reforma que costará unos 10.000 euros y que tiene un plazo de dos meses.

Aunque los nuevos problemas surgidos han obligado a ampliar el contenido del contrato, la presidenta del Puerto espera que para este verano pueda finalizar la consolidación de esta estructura lineal de 313 metros que aspira a ser más adelante un nuevo atractivo para el paseo marítimo de Almería.