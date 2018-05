La escasez de plazas en el colegio e instituto de El Toyo llega al Parlamento andaluz El concejal de Educación, Cultura y Tradiciones, Carlos Sánchez (der), junto a los vecinos de El Toyo. / IDEAL El PP ya anuncia que hará responder a la consejera de Educación por estos problemas que afectan entre ambos centros a 60 escolares SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Jueves, 31 mayo 2018, 02:07

El eco del 'ruido' que han generado los vecinos de El Toyo ante la falta de plazas escolares tanto en el colegio como en el instituto de su barrio, parece que va a llegar hasta Sevilla, adonde arribará mediante una iniciativa plenaria del Partido Popular. Así lo avanzó ayer esta formación política a través de un comunicado, en el que su diputada autonómica Aránzazu Martín cargó con dureza contra la Junta de Andalucía por su «mala» planificación en materia de infraestructuras educativas en la provincia de Almería.

Tal y como informó ayer este diario, la asociación de vecinos La Unión de El Toyo ha iniciado una campaña para que se conozca y se solucione la situación de varias familias y que estas no tuvieran que escolarizar a sus hijos lejos de sus casas, como por ejemplo en El Alquián, Cabo de Gata o incluso en Níjar, como le ha sucedido a una pareja, según denunciaron.

A juicio de la parlamentaria popular es «inaudito» la situación que se vive sobre todo en un instituto que viene «arrastrando problemas históricos de espacio». Para ella toda la gestión autonómica que rodea a esta infraestructura representa un «monumento a la incompetencia». No es normal, según Martín, «que tras años de protestas por parte de los padres y haber conseguido tener una infraestructuras más o menos digna, ahora nos encontremos con que muchos de esos mismos progenitores que tanto han luchado, no van a poder escolarizar a sus hijos por falta de espacio», expuso la parlamentaria, que se niega a pensar que estos hechos sean aislados.

Es por esta situación que ha elevado una pregunta en el Parlamento andaluz para forzar la respuesta de la consejera del ramo Sonia Gaya, a quien recordó su «descaro» por haber ido a inaugurar el centro un año después de llevar funcionando «para echarse una foto ocultando la verdadera realidad, que no es otra que la falta de espacio», añadió. Tras cuestionar la «falta de previsión» de la Junta de Andalucía en este barrio, Martín quiso dejar claro que esta forma de proceder responde a que el Ejecutivo andaluz no quiere desdoblar y crear nuevas líneas para tener que dotarlas. «Antepone el interés clarísimamente económico, a la oferta de escolarización de las familias almerienses», culminó la diputada.

¿Una moción al pleno?

Miembros del colectivo vecinal mantuvieron ayer un encuentro con el edil de Educación del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez. Le pusieron sobre la mesa sus demandas y el concejal se está planteando si plasmarlas o no en una moción para su debate y votación en el Pleno de la ciudad. Lo haga o no a través del Grupo Municipal Popular finalemente, Sánchez se comprometió a respaldar la petición del vecindario, «puesto que no nos parece lógico que un escolar de Retamar tenga que ir a un centro de Níjar o de El Alquián, habiendo centros educativos mucho más cercanos», señaló el edil, que instó a la Junta a ampliar tanto el colegio como el instituto.

Por el momento, la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Almería no se ha manifestado a pesar de que este periódico lo ha intentado. Se espera que lo hagan públicamente en los próximos días, al igual que tendrá que hacerlo la propia consejera forzada por un Partido Popular que se propone dar guerra con este asunto de especial sensibilidad.