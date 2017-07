C's, dispuesto a revisar el acuerdo de investidura con el PP ante los últimos «incumplimientos» La fallida ejecución del plan de playas, uno de los puntos consensuados entre ambas formaciones para 2017, es la «gota que ha colmado el vaso» de un partido 'naranja' que pide una reunión inmediata SERGIO GONZÁLEZ HUESO Lunes, 3 julio 2017, 01:25

El Grupo Municipal de Ciudadanos Almería exigirá reunirse este mismo mes con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ante la «falta de lealtad en los acuerdos firmados» y la «incompetencia» del equipo de gobierno popular a la hora de gestionar. El objetivo no es otro, tal y como señala el portavoz de C's Miguel Cazorla, que «revisar» el acuerdo de investidura rubricado ahora hace dos años.

«Los últimos acontecimientos, donde los incumplimientos con los almerienses han sido la nota predominante, nos hacen replantearnos la postura que hasta ahora hemos mantenido. Estamos francamente preocupados por la deriva de un Gobierno local al que le está costando dejar atrás la soberbia de un tiempo de mayorías absolutas», explica Cazorla, quien cree que ha llegado el momento de sentarse a calibrar si el PP es merecedor de su apoyo, entre otras cuestiones, a la hora de aprobar los presupuestos municipales.

Aunque la alianza entre ambas formaciones siempre se ha caracterizado más por la desconfianza mutua que por la buena sintonía propia de dos socios, en C's y tras dos años de gestión -más de uno y medio con el actual alcalde- parecen haberse cansado de que el equipo de gobierno no cumpla los compromisos adquiridos. El último ejemplo y más grave ha sido el de la «desastrosa» ejecución del plan de playas, una de las más de 70 medidas que la formación 'naranja' logró incluir en los presupuestos hoy en vigor.

Para el portavoz de C's, este hecho -se prometió una ampliación inédita en el periodo de servicios en las playas sin ni siquiera lograr finalmente su puesta en marcha hasta la semana pasada- se suma a otros como por ejemplo los 26,6 millones de euros que se dejaron de gastar en el presupuesto del año pasado. «Lo que pone de manifiesto la falta de gestión del equipo de gobierno», apostilla Cazorla. Teniendo en cuenta que la sensación en la calle es que los votos de los tres ediles de la formación 'naranja' no están valiendo más que para 'hacer de muleta' a un PP que sin embargo se estaría apuntado los mejores tantos, en Ciudadanos quieren cambiar de rumbo antes de que comiencen las negociaciones de los próximos presupuestos.

Según indicó el representante de este partido político, la incertidumbre es «enorme» y los últimos acontecimientos no han hecho más que empeorar su posición de cara a la opinión pública. «Como lo nuestro es la política útil y sabemos que no hemos firmado un cheque en blanco con nadie, vamos a solicitar una reunión este mes con el alcalde para valorar si el acuerdo está siendo beneficioso para la ciudad. «En estos dos años ya sabemos cómo gestionan y de qué manera y todo esto lo pondremos encima de la mesa. Aunque no nos metemos en la acción de gobierno sí entendemos que hay que revisar ciertas cuestiones», señala Cazorla, quien advierte de que de no haber un compromiso serio por parte del PP en beneficio de los almerienses, «ya veríamos nosotros si esto va a ser un punto seguido o un punto final», remacha.

Preguntado por si pedirán el cambio de cromos al frente de alguna de las áreas de gobierno o si dejarán la puerta abierta a una posible entrada de Ciudadanos en el Gobierno, el portavoz de la formación 'naranja' respondió con un simple 'no'.