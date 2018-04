Desisten de contratar el mantenimiento de los parques tras detectar un «vicio» en el expediente El parque de Gloria Fuertes de la capital almeriense. / IDEAL El técnico que dio el visto bueno a los pliegos del contrato denuncia que se estaba licitando un documento diferente al que él había suscrito SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Sábado, 14 abril 2018, 01:18

El área de Servicios Municipales y Playas, cuyo titular es el concejal Juanjo Alonso, tendrá que empezar de cero la contratación del millonario expediente para el mantenimiento de las zonas verdes y árboles de la ciudad de Almería. Y todo como consecuencia de una propuesta de la mesa de contratación del expediente -que estaba a punto de ser adjudicado- para que se desista del mismo al encontrar lo que ha definido como «vicio de forma», tal y como dio a conocer ayer el propio Ayuntamiento a través de un comunicado remitido a los medios.

El expediente, denominado 'Servicios de conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano del término municipal de Almería', tendrá de nuevo que iniciar su proceso de contratación tras una propuesta que habría sido aceptada ya por el órgano de contratación, donde se centraliza la fiscalización de este tipo de trámites burocráticos. La decisión de desistir surge tras comprobar las conclusiones de un informe técnico remitido hasta en tres ocasiones por parte del ingeniero técnico agrícola de la Unidad de Parques y Zonas Verdes de la Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas.

Según relata el Ayuntamiento, ha sido el último de los emitidos, que tiene fecha de 10 de abril de 2018, el que ha sido tomado en consideración y donde este funcionario desvela que los pliegos de prescripciones técnicas que estaban en licitación no eran los mismos que él había dado firmado. Se lo habían cambiado y, por tanto, advirtió al área de que no podían continuar tramitando un expediente que ya no suscribía tras las modificaciones incorporadas. A pesar de que este funcionario había puesto en conocimiento del área este detalle, la decisión de desistir la ha tenido que tomar la mesa de contratación, el órgano encargado de escoger las empresas adjudicatarias de los servicios y obras que requiere una administración.

Fue el 27 de febrero de 2018 cuando este técnico elevó por primera vez al registro municipal la queja. El documento que estaba en contratación no lo reconocía. Como nadie frenaba el procedimiento, de nuevo repitió su escrito el pasado 28 de marzo de 2018, para recibir la misma respuesta: ninguna. Ha sido por tanto esta misma semana cuando «valoradas y estudiadas las consideraciones planteadas a la mesa, se decide proponer al órgano de contratación desistir del procedimiento por vicio de forma», tal y como señaló el Ayuntamiento, que deja claro que los documentos que obran en el expediente, en cuanto al contenido, «cumplen todas las consideraciones legales, técnicas y económicas necesarias», exponen.

Ahora bien, el Ayuntamiento reconoce que el error ha sido que el pliego de prescripciones técnicas, rectificado a instancias del servicio de contratación, «debió ser actualizado en la fecha de rectificación y firmado en su totalidad por el jefe de sección, dado que el ingeniero técnico agrícola se encontraba en situación de baja laboral y era urgente modificar el mismo para llevarlo a aprobación y publicación, por el órgano de contratación», concluyen.

A pesar de que este fallo va a tener como consecuencia rehacer los pliegos, desde el área delegada trasladan un mensaje de tranquilidad ya que el servicio para el mantenimiento de parques y jardines de la capital se prorrogará con Cespa hasta la nueva adjudicación.