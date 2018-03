Denuncian un boicot a la huelga de interinos por los equipos directivos Las movilizaciones comenzaron el pasado lunes en Sevilla y seguirán mañana en Almería. / IDEAL USTEA Almería anuncia que denunciará la vulneración de los derechos de los docentes y convoca mañana una nueva concentración J. L. P. ALMERÍA Jueves, 15 marzo 2018, 02:22

USTEA Almería denunció ayer un boicot contra la huelga iniciada por los interinos el pasado lunes y que se extenderá durante dos semanas. El sindicato puso en valor que «el profesorado andaluz ha reaccionado de forma contundente en contra de la precarización y de la amenaza de despido que pende sobre las cabezas de miles de nosotros. USTEA asegura que está existiendo una «intoxicación informativa», a lo que habría que añadir «los habituales intentos de boicotear el derecho a la huelga». Los convocantes creen que han demostrado de forma rotunda que «no aceptamos

seguir pagando los platos rotos de la desastrosa gestión de los gobiernos, tanto el central, como el andaluz, lo que pone en riesgo nuestros puestos de trabajo».

USTEA Almería entiende que no se puede sembrar duda sobre el hecho de que la comunidad educativa entiende que luchar por la estabilidad del profesorado es hacerlo por un sistema educativo público de calidad. En este sentido, se hace una valoración positiva de la primera de las manifestaciones, que reunió a miles de personas por las calles de Sevilla. Mañana volverán a concentrarse en las ocho capitales andaluzas. En Almería se ha convocado una manifestación que comenzará a las 12 horas en la delegación provincial de Educación. El sindicato avisa que «con nuestra lucha, la de todos, lograremos la consolidación laboral, un plan de estabilidad, el aumento de plantilla en todos los niveles educativos y la igualdad de derechos del profesorado interino». De igual forma, se denunció «los intentos boicot por parte de algunos equipos directivos a ejercer el derecho a la huelga del personal interino. Estamos recibiendo numerosas llamadas por parte de los compañeros pidiendo información ante los intentos de desmovilización y boicot que están sufriendo. Por este motivo queremos recordar que es completamente ilegal cambiar las sesiones de evaluación por la huelga, pedirá al profesorado que informe previamente de si hará huelga o pedir al alumnado que no vaya al centro, no se puede hacer, el alumnado tiene derecho a su educación y para eso están los servicios mínimos». Los servicios jurídicos de USTEA están «trabajando intensamente» y el sindicato advierte que va a denunciar «cualquier intento de vulnerar el derecho a huelga que tienen todos los trabajadores».