«Dentro de poco tiempo no nos dedicaremos a vender coches, sino que seremos proveedores de movilidad» MARTA SOLER «El concepto está cambiando y la gente prefiere pagar una cuota y tener un coche nuevo y con todo cada tres años» María José Flores Empresaria MARTA SOLER ALMERÍA Domingo, 8 abril 2018, 01:04

Siempre fue buena estudiante y la recompensa que ella misma se daba ante el exitoso resultado de ese esfuerzo era trabajar. Desde que tenía 12 años pasaba la mayor parte del verano en el concesionario familiar que dirigía su padre, José Antonio Flores. Estudió para dedicarse a la profesión, realizó máster especializado y nada más acabar la carrera se puso al lado de su padre para aprender más aún. Ahora, es la gerente del Grupo Vera Import, una de las empresas más solventes del sector y de la provincia. Su éxito: la gente. Quienes trabajan y quienes les visitan. Durante los dos últimos años la empresa ha triplicado el volumen de negocio, unas cifras de vértigo que para nada asustan a un equipo liderado por María José Flores, la primera que se remanga y se pone a cambiar una rueda si fuera necesario.

-Se puede decir que, prácticamente, echó los dientes en el concesionario...

-Sí. Desde muy pequeña me iba con mi padre para ver qué se hacía y para aprender. Me iba al taller, a la exposición, entraba en todos los departamentos. Eso lo hacía durante junio y julio. Agosto me lo tomaba de descanso. Llevo toda mi vida así. He conocido desde dentro los entresijos del negocio, he conocido los sistemas, he visto cómo trabajaba la gente.

-El primer día de trabajo, por tanto, se le haría menos duro que para otros.

-Cuando empecé profesionalmente llevaba ya un camino ganado importante. Conocía desde taller, recambios,... sé, por ejemplo, cómo se busca una referencia. No he trabajado como mecánica, pero conozco todo el proceso. El negocio del automóvil aglutina a muchos otros, porque además de las ventas de coche nuevo, tienes las de coche usado, el departamento de taller, el de recambios, ... y tienes que tener una visión global de todo.

-¿Fue de la facultad al concesionario?

-Prácticamente. Cuando acabé la carrera realicé prácticas en la banca durante unos meses, pero no me gustaba. Yo tenía otra visión de la vida, quería moverme. Hice un máster y desde que terminé la carrera, con 22 años, empecé a trabajar. Fue en 2001.

-Su empresa ha evolucionado de manera considerable y usted, por las fechas, ha vivido esa evolución desde dentro.

-Ha tenido mucho movimiento, sí. Mi padre empezó a comienzos de los 70 con un taller en Vera. Luego nos dieron la marca Seat en Vera, la de Volkswagen y Audi y hemos evolucionado para tener presencia en toda la provincia. Separamos las marcas en distintos concesionarios. Hemos realizado un largo y tedioso camino que nos ha dado su recompensa. Además del volumen de ventas hemos crecido notablemente en personal pasando de 12 personas a 200 empleados que existe en la actualidad. Hemos intentado hacerlo todo de manera coherente y desde 2016 hemos triplicado nuestro volumen de ventas.

-¿No sienten vértigo?

-Sí, pero lo bueno es que hemos tenido gente joven impulsando el proyecto a nuestro lado. Cuando te embarcas en un proyecto de este estilo sabes con quien cuentas. La gente es nuestra base. Se trata de gente motivada y que impulsa y parece que, de esta manera, el vértigo es menor. Se trata de gente con mucha ilusión.

-Supongo que, también, una persona como usted, que hace más de 20 años que comenzó a aprender y que ha pasado por todos los departamentos, infunde respeto.

Mi padre sólo me dijo una cosa cuando comencé a trabajar. Me dijo que el poder se da, pero que la autoridad se tiene que ganar. Yo siempre me he considerado una más. He estado en todos los departamentos. He estado a las órdenes de quienes ahora gestiono pasados los años. Siempre me ha gustado hablar con conocimiento de causa y eso genera respeto. La gente confía en ti, porque sabe que respondes y que sabes de lo que hablas.

-Y todo esto en un sector eminentemente masculino.

-Recuerdo que en 2001, cuando comencé, íbamos dos mujeres -una compañera Albacete y yo- a las reuniones de ámbito nacional. El resto, eran entre 150 y 200 hombres. Ahora somos un poco más. Además, era mujer y joven cuando, la mayoría de la gente, era mayor que yo. De todos modos, siempre nos hemos sentido valoradas y respetadas. Hay que saber tocar todos los palos y llegar a cada uno como hay que hacerlo. No es fácil, pero cuando la gente ve que las cosas salen bien, se engancha al carro y hasta tira de él.

-¿Cuál es su siguiente proyecto?

-Bueno. Ya somos concesionario oficial de Volkswagen en Almería. Operamos desde vera, Roquetas y el Ejido. Y vamos a inaugurar 100.000 metros cuadrados en Huércal de Almería, junto a la capital. Para verano queremos posicionarnos con las ventas, pero con taller seguramente será a final de año. Ahora trabajamos desde Roquetas, pero es complicado dar servicio a toda la provincia sin estar en la capital.

-¿Cuál es su secreto?

-Creo que el trato con el cliente y nuestro personal. La gente; tanto la que nos visita como la que tenemos con nosotros. Así, el éxito está asegurado. Nuestro personal está muy implicado en la empresa y eso se traslada al cliente. El cliente lo ve y lo nota. Ve que la gente funciona, que el trato es extraordinario. Además, vendemos un muy buen producto, con lo que es más sencillo acertar. La gente demuestra su confianza en nosotros tanto comprando como reparando sus coches. Tenemos las mejores marcas del mercado. Marcas que están revolucionando el sector y que están siendo pioneras en todos los cambios que se avecinan. Los grandes gurús de la automoción dicen que en los próximos cinco años se van a producir más cambios que en los últimos cien.

-El sector está cambiando a pasos agigantados. ¿También la clientela?

-Mucho. Vivimos en una sociedad consumista, que busca satisfacer sus necesidades al momento, donde ya no hay tanta propiedad y hay más servicios. En poco tiempo vamos a vender movilidad. No venderemos coches, sino que seremos proveedores de movilidad.

-¿La gente no quiere un coche nuevo?

-Los hay, pero el concepto de propiedad se está perdiendo. El año pasado crecimos un 60% en el segmento del renting. No sólo de empresas, sino también de particulares. La gente quiere cambiar de coche cada tres o cuatro años y en función de su necesidad: si crece la familia, si los niños se van fuera y ya no quieres un coche tan grande, si te vas a mover sólo por ciudad, etcétera. La gente joven, por ejemplo, está muy condicionada a eso. Quiere tener un servicio y, en función de su nivel económico, elige uno u otro. El vehículo es el bien que más pierde en menos tiempo y el concepto de propiedad lo demanda el mercado. También está por venir en breve la revolución tecnológica de los automóviles. Hay muchísimas marcas que dicen que en 2025 van a lanzar solo coches eléctricos. En nuestras marcas se espera que para esa fecha más del 30% sea eléctrico.

-Pero faltan las infraestructuras.

-Eso falta. Necesitas estaciones de servicio con enchufes de alto voltaje, que las baterías se puedan recargar en poco tiempo para que la gente pueda hacer viajes largos con el coche eléctrico. Esto está cambiando a la velocidad de la luz. Nuestras marcas están viendo que el cambio viene por ahí y estamos evolucionando mucho en productos que dan servicio al cliente con todo incluido. Paga su cuota mensual y no se complica más la vida.