Una decena de adolescentes recibe ayuda psicológica ante el maltrato machista Adolescentes durante un recreo en un instituto. / IDEAL Desde el IAM advierten de la necesidad de estar alerta ante el «falso consentimiento» y dar «suficiente formación sexual a los jóvenes» F. G. ALMERÍA Martes, 16 enero 2018, 02:33

La violencia contra la mujer no sólo no disminuye, sino que adquiere nuevas formas. Cada año llegan a los juzgados casos de maltratos en las que las víctimas tienen entre 14 y 17 años. No es una sorpresa para la sociedad observar como la violencia de género no entiende de edad. De hecho, esta lacra se ha cebado e los últimos años con mujeres cada vez más jóvenes, sometidas a un estrecho control por parte de sus maltratadores de una manera más rápida y letal que en los casos detectados entre adultas.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) prestó terapia psicológica gratuita y especializada en 2017 a una decena de chicas s adolescentes víctimas de violencia machista en sus primeras relaciones de pareja, un total de 138 en toda la comunidad andaluza, lo que supone un incremento del 10,4% respecto al año anterior.

Cabe recordar que el Programa de Atención Psicológica a las Mujeres Menores de Edad Víctimas de Violencia de Género presta terapia psicológica gratuita y especializada a víctimas de entre 14 y 18 años, y proporciona información y orientación a las madres, padres o tutores de dichas mujeres para minimizar al máximo las consecuencias de la violencia y prevenir nuevas relaciones de pareja no igualitarias.

La directora del IAM, Elena Ruiz, hizo ayer un llamamiento a las familias para que estén alerta y pidan ayuda ante cualquier síntoma de una «relación tóxica» en sus hijas adolescentes.

La responsable subrayó la importancia de «desmontar los roles de género, los mitos del amor romántico y la pornografía patriarcal, introduciendo más educación sexual, emocional y de género».

Asimismo, Elena Ruiz advirtió de la necesidad de estar alerta ante el «falso consentimiento» y dar «suficiente formación sexual a los adolescentes para contrarrestar la pornografía patriarcal».