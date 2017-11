«Me han hecho mucho daño y han tirado mi reputación por los suelos con falsedad» Juan Antonio Viciana posa con la sentencia que le absuelve del delito de hurto del que fue acusado. :: / F. G. El exdirector de la banda de música, Juan Antonio Viciana, ha sido absuelto tras una «falsa denuncia» que le acusaba del robo de instrumentos F. GAVILÁN Lunes, 20 noviembre 2017, 12:31

Juan Antonio Viciana, ex director de la Banda Municipal de Música de Almería, tardará mucho en recuperarse del periplo judicial que ha tenido que pasar por culpa de una «denuncia falsa». Su historia ha acabo con final feliz pero le ha costado meses de tratamiento psicológico por algo que nunca cometió. Así lo confirma una sentencia. El Juzgado Penal número 1 de Almería lo ha absuelto de un delito de hurto por la presunta desaparición de nueve instrumentos musicales entre septiembre de 2015 y abril de 2016 valorados en más de 4.000 euros y propiedad del Ayuntamiento de Almería.

En junio de 2016, agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería detuvieron al músico y compositor almeriense, funcionario del Consistorio almeriense, acusado de un hurto de cuatro guitarras, tres bandurrias y dos laúdes, todos ellos artesanales de madera de ‘Palo Santo’ y de ‘Ciprés’, propiedad de la Asociación de Coros y Danzas de Almería Virgen del Mar.

La investigación policial argumentaba el arresto de Viciana al señalar que presuntamente las piezas sustraídas se vendieron a una tuna universitaria y que su valor estimado superaba los 6.000 euros.

Viciana quedó en libertad con cargos pero el Juzgado de Instrucción número Tres de Almería abrió diligencias penales por la presunta comisión de un delito de hurto y la Fiscalía solicitó una condena de tres años de prisión.

«Me llamó un investigador policial y me dijo que me pasara por la Comisaría, que no era nada. Cuando fui me acusó del robo de los instrumentos», aseguró a este periódico el compositor, quien explicó en «reiteradas ocasiones» a los investigadores que los instrumentos, en muy mal estado, los había recogido de la basura al tener conocimiento de que se iban a deshacer de ellos.

«Mi intención fue arreglarlos y dárselos a mis alumnos para que practicaran, pero no me creyeron», lamenta Viciana.

Ahora, más de un año después de aquella acusación la Justicia le ha dado la razón. El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, Luis Miguel Columna, deja en tela de juicio la denuncia realizada en su día contra el compositor al señalar que Viciana «tuvo conocimiento por orden de la concejalía de que algunos instrumentos iban a ser tirados a la basura y acordó que se llevasen a otras dependencias, utilizándolos desde momento como creyó conveniente, pero sin que conste que lo hiciese con ánimo de lucro», señala el magistrado en la sentencia.

A la basura

El juez va más allá y expone que ni el Ayuntamiento ni los denunciantes acreditaron la propiedad de los instrumentos, mientras que el jefe de limpieza del Ayuntamiento declaró que recibió órdenes de la Concejalía correspondiente de que «fuesen a la basura» y que no se tiraron porque el acusado, «como director de la banda de música del Ayuntamiento que lo fue, y con responsabilidades musicales en el Ayuntamiento le pidió que no lo hiciera», ahonda el juez.

El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Almería va más allá y señala que los instrumentos, valorados finalmente en 4.750 euros, «no fueron vendidos y que únicamente cedió uno de forma gratuita, de forma que la persona que lo adquirió tan sólo abonó 350 euros de la reparación».

El fallo, con fecha de 31 de julio de este año y declarada firme, termina desmontando las acusaciones vertidas contra el compositor. «En el caso enjuiciado, es tan débil la prueba que se ha practicado que la misma debe considerarse insuficiente para enervar la presunción de inocencia, pues además no se aprecia ánimo de lucro en su conducta». Así, el magistrado recalca que «por la forma en la que el acusado coge los instrumentos, cuando van a ser tirados a la basura, y los arregla posteriormente, es evidente que habría actuado con un error de tipo, por no saber que el bien era ajeno y no abandonado», concluye.