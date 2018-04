Cultura escoge a los seis candidatos para dar nombre a la nueva biblioteca local El área ha recibido en los últimos meses una veintena de denominaciones para bautizar un centro cultural aún en obras SERGIO GONZÁLEZ HUESO Jueves, 12 abril 2018, 00:32

Guillermo Langle, Carmen de Burgos 'La Colombine', Celia Viñas, José Ángel Tapia, Juan Goytisolo o Biblioteca Central Ciudad de Almería. Estos son los seis nombres candidatos que el área de Educación, Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería ha escogido para bautizar a la nueva biblioteca que se está construyendo en la calle Santos Zárate, en el mismo edificio que albergaba las dependencias municipales del cuartel de la Policía Local.

Así aparece reflejado en una de las consultas que hay ya activas en la aplicación móvil Almería Participa, puesta en marcha por el área de Informática con el objetivo de canalizar los futuros procesos participativos que vayan surgiendo al calor de la gestión municipal. En la misma -una de las tres encuestas que están funcionando en esta herramienta tecnológica, al menos en móviles con sistema 'android'- cualquiera que tenga la aplicación puede votar a su favorito entre las seis opciones que se dan, la mayoría de ellas esperadas después de unos meses en los que el Ayuntamiento se puso como misión recopilar las propuestas que le iban haciendo llegar entidades o ciudadanos particulares.

En todo este tiempo, han sido muchos los colectivos que han hecho públicas sus preferencias. Nombres como el de Carmen de Burgos, José Ángel Tapia o Juan Goytisolo son sólo algunos ejemplos. Como también lo eran otros que no han tenido la suerte de haber obtenido los parabienes del área competente, una delegación de Cultura que ha dejado fuera a nombres como Arturo Medina, José María Artero o Juan López. En cambio, en la puja han entrado finalmente denominaciones que en un principio no se esperaban -por increíble que parezca- como Celia Viñas o Guillermo Langle, este último siendo el arquitecto que diseñó el edificio que acogerá a esta catedral cultural.

También es llamativa la inclusión de la denominación de Biblioteca Central Ciudad de Almería dentro de las candidatas. Este ha sido el primer nombre extraoficial que ha tenido el edificio mientras se iban desarrollando las obras. Tal cual lo usaba el alcalde. Además, así llegó a estar un tiempo registrada en la red de bibliotecas públicas de Andalucía, lo que no quiere decir mucho, pues esta denominación suele ser de tipo genérico en aquellos centros que son de referencia en una ciudad.

Oficialmente la consulta no se ha iniciado, en cuanto al hecho de que el equipo de gobierno aún está a la espera de presentar la aplicación y de dar a conocer estos nombres que aquí se significan. En Almería Participa ya se puede votar en esta encuesta, no sin antes identificar tu rango de edad y tu género. Ya existen resultados provisionales pues la aplicación arroja en tiempo real datos de las votaciones. La duración de esta consulta es de un año, según lo que refleja la aplicación, periodo que no parece real en un principio teniendo en cuenta que los planes municipales son tener la nueva biblioteca completamente equipada a lo largo de este mismo año, siempre y cuando no apareciesen eventualidades de última hora en la ejecución de obras o en las contrataciones, dos aspectos que últimamente no dejan de dar disgustos al equipo de gobierno.

Sin ir más lejos, la puesta en marcha de Almería Participa viene con retraso. Aunque en los teléfonos 'android' ya se puede usar, la aplicación continúa desde hace meses en un periodo de prueba. La concejala de Informática, María Vázquez, estimó su presentación en sociedad para los últimos días del mes pasado, algo que como se sabe no se ha producido. Cabe esperar ahora que esta última actualización implementada y la que ya permite interactuar con la aplicación, preludie el 'pistoletazo' definitivo al que será el único método de participación en consultas vinculantes de la capital.