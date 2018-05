Cuando el cuerpo vive en guerra Lucero Huanay. / Alicia Amate Trazos de realidad La protección solar deja de ser un cosmético cuando el sol agrava la enfermedad que sufres y vives en una ciudad que presume de su luz ALICIA AMATE Almería Domingo, 13 mayo 2018, 00:21

«Me ves aquí sentada y no te imaginas que me duele todo». Así vive Lucero Huanay. Tiene 27 años y una sonrisa perenne. De origen peruano pero más que enraizada en tierras almerienses, hasta los 20 tenía una vida de esas llamadas normales en las que se combinan estudios, trabajo y salidas con los amigos. «Recuerdo que aquel verano iba mucho a la playa y que, de noche, me aparecía un eccema que, a la mañana siguiente ya no estaba», comenta sobre cómo fue su temprano inicio en una enfermedad -que ya no es rara- de difícil diagnóstico. Y tan difícil. Tendría que engordar 15 kilos en tres semanas o sufrir un fallo hepático para que, tres años después de aquellas primeras manchas producidas por el sol, se comenzara vislumbrar la posibilidad de que se tratase de esa enfermedad de la que sospechaba casi cada nuevo capítulo un televisivo médico con bastón. Si la referencia al doctor House -serie sobre la que estos enfermos también bromean- no ha sido suficiente, llamaremos a la enfermedad por su nombre: lupus.

Tuvo la mala fortuna de ver en los documentos que portaba uno de los médicos que la atendió en uno de sus múltiples ingresos la frase 'no tiene cura' en referencia al motivo por el que continuamente estaba en el hospital. «Después de 20 días ingresada, hicieron una biopsia y descubrieron que era algo autoinmune y que, posiblemente, podría tratarse de lupus». El diagnóstico fue confirmado cuando se comprobó que cumplía los requisitos de esta patología crónica, incurable y para la que no existe tratamiento. «Toda mi vida se paralizó».

«El lupus no se supera, no sabes cuándo va a darte un brote ni en qué órgano así que intentas vivir cada día sin plantear el futuro». Es lo que esta joven tuvo que aprender mientras sus antiguas compañeras de clase terminaban los estudios e iniciaban su vida adulta. Pero frenar en seco en la veintena no entraba en los planes de Lucero, aunque tuvo que buscar ayuda y apoyo. «Sobre todo sientes que nadie te comprende», lamenta sobre cómo vive su día a día con esta enfermedad. «Hay mañanas que te sientes sin energía o que te duele todo el cuerpo. Tomas medicación y sales a la calle pero nadie sabe el esfuerzo que eso supone para ti» excepto, eso sí, otras personas en situación similar como son sus compañeras de la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería donde organizan charlas y terapias para conocer más a fondo esta enfermedad que describen como «una guerra civil dentro del cuerpo, a veces con pistolas y, otras veces, con metralletas». Mujeres -el lupus afecta sobre todo a población femenina- que hablan «el mismo idioma».

Lucero dejó los estudios y tantas horas de hospital y tratamientos le impiden tener un trabajo de los denominados normales. De hecho, una de las principales reivindicaciones de quienes padecen esta patología es lograr que se evalúe su incapacidad para el desarrollo de ciertos empleos. «Hay personas diagnosticadas de lupus que trabajan en invernaderos o en centros de manipulado y, en cualquier momento, pueden sufrir un brote de la enfermedad». Aclara que, aunque ella en este momento tiene que caminar con muletas porque la medicación le provocó un aceleramiento en la necropsia que sufría en las caderas y tuvo que operarse de ambas, el lupus puede mantenerse inactivo, pero siempre está latente.

«Según los estudios, los brotes se producen por dos motivos principales: el estrés y el sol», sentencia al tiempo que ironiza por vivir en la región con más horas de luz al año de todo el país. «Cuando llega el verano nos encerramos para evitar el sol y siempre vamos cubiertos de protección solar», precisamente, otra de las reclamaciones más importantes para estos enfermos que no pueden salir a la calle -«y menos en Almería»- sin estar bien protegidos. «Para nosotros no es un cosmético, es medicación y por eso queremos que se pueda recetar», denuncia Lucero.

Sus compañeras de 'trabajo' en la asociación dicen de ella que es quien padece un «lupus de libro» porque cumple los requisitos para su diagnóstico. Síntomas que se han producido poco a poco en los últimos años. «Cuando iba a urgencias al principio no me hacían caso pero, ahora, cuando los médicos me ven, vienen corriendo. Creo que para ellos soy un aprendizaje», reconoce, siempre sonriente, Lucero quien, después de todo y sin saber qué vendrá, sigue empeñada en conocer su enfermedad para ayudar a los que llegarán detrás.