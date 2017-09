CSIF considera necesaria la incorporación de 8.000 docentes para bajar ratios Salvador Rodríguez / Ideal El sindicato considera que la Junta no puede escudarse en la incertidumbre producida por el Gobierno central en educación J. L. P. ALMERÍA Lunes, 18 septiembre 2017, 01:06

El sindicato CSIF exigió a la Junta que aumente en más de 8.000 docentes las plantillas para los próximos años y que se incremente el presupuesto destinado a Educación para «mejorar la calidad» ante el nuevo curso escolar.

El sindicato considera que la Junta no puede escudarse en la incertidumbre producida por el Gobierno central en educación, ya que no le servirá de excusa para que en Andalucía no se hagan los «deberes pendientes» en su sistema educativo, donde «hay mucho trabajo que realizar». CSIF califica como determinante el incrementar el presupuesto en las partidas de Educación, bajar los ratios, mejorar el sistema de gestión de interinos, devolver las pagas extras de 2013 y 2014, derogar los Reales Decretos de recortes, establecer un plan colocación «justo y transparente» y recuperar el poder adquisitivo de los profesionales del sector.

Vías de diálogo

CSIF reivindicó la aplicación del Acuerdo de Mejora de Empleo Público, firmado por el propio sindicato, un programa con el que se exigió a la Consejería de Educación que planifique mejor la oferta pública de cuerpos y especialidades docentes para que los opositores «tengan con la suficiente antelación la información necesaria para tomar decisiones». De esta forma, el sindicato independiente se suma a las protestas de otras organizaciones que en este inicio de curso han pedido más recursos para la educación pública, pese al aumento anunciado por la administración de personal docentes en todas las provincias andaluzas.