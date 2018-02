La crisis catalana retrae la confianza de los economistas almerienses en el futuro Evolución del índice sintético de 'sentimiento económico' elaborado por el Colegio de Economistas de Almería. / Col. de Eco. Economía El 62,3% de los economistas y empresistas piensa que los precios crecerán en los próximos meses pero el colectivo se muestra algo más rehacio en cuanto a la previsión de inversiones empresariales para la economía productiva MIGUEL CÁRCELES Almería Martes, 6 febrero 2018, 12:54

El indicador de 'sentimiento económico', un índice sintético para sondear el estado de ánimo de los economistas sobre la evolución de la provincia en relación con su comportamiento económico, ha retrocedido "ligeramente" tras tras alcanzar el máximo en los cuatro años de elaboración durante el semestre anterior. A día de hoy, este indicador se sitúa en los 31,01 puntos, 4,3 menos que durante el primer semestre de 2017. "No tenemos por qué estar ante un cambio de tendencia, porque la encuesta se efectuó en una coyuntura muy particular", advertía el economista e investigador David Uclés, uno de los autores del estudio. Concretamente, la encuesta interna cursada al más de medio millar de colegiados economistas y empresistas almerienses, se lanzó pocos días después de las elecciones autonómicas en Cataluña y de que, por lo tanto, se conocieran unos resultados de difícil gobernabilidad y de mayoría parlamentaria -no en votos- para los partidos que abogan por la secesión.

"La caída de este semestre podría estar relacionada con el aumento de la incertidumbre generado por la situación en Cataluña. Es algo que ya preveíamos", insistía Uclés. De hecho, entre las preguntas eventuales cursadas por el colegio -además de pulsar la evolución económica con preguntas estandarizadas y que se repiten semestre tras semestre, también se incluye un apartado temático y variable que, en esta ocasión, se ha focalizado sobre el conflicto político y social en Cataluña y las posibles implicaciones económicas para el territorio estatal y almeriense.

De hecho, en esta materia y tras las elecciones al Parlamento de Cataluña, los economistas y empresistas almerienses creen que el grado de enfrentamiento entre los gobiernos estatal y autonómico se mantendrá, aunque sin acciones unilaterales. Esto tendrá, a juicio de los encuestados -han respondido unos 70 de los más de 500 a los que se cursó el cuestionario- "bastante o mucha" repercusión sobre la economía, con efectos perniciosos en inversión y consumo en el conjunto del país. "Es pronto para advertirlo, pero obviamente con incertidumbre y menor inversión, con una posible desaceleración del dato del PIB, la creación de empleo podría ralentizarse. No destruir puestos de trabajo, pero sí crear menos de los que se esperaban", analizaba David Uclés.

La evolución negativa de la confianza económica -aún coyuntural- arroja sin embargo un dato que sigue siendo de entre los más elevados de la serie histórica. Se ha reducido ligeramente el optimismo sobre la economía almeriense, tanto en lo que se refiere al momento actual como a las previsiones. No obstante, las opiniones expansivas están por encima del 45% en sendas variables. La disminución del optimismo también tiene su reflejo en lo que a la situación personal se refiere. De hecho, resulta especialmente llamativo que sean los economistas que trabajan por cuenta propia los que muestran un optimismo más contenido. "Eso significa que los que trabajan en empresas si detectan un momento expansivo. Es una buena noticia", revelaba el economista Ucles.

En lo que sí que hay un consenso bastante extendido es en que en los próximos meses la tendencia alcista de los precios se mantendrá. El 62,3% de los economistas y empresistas piensa que crecerán en los próximos meses, un elemento que también infiere optimismo sobre dos elementos cruciales de la economía: el consumo doméstico y la capacidad de financiación -precisamente dos de los vectores cuyo mal comportamiento está más directamente asociado con las crisis económicas-.

Las infraestructuras, talón de Aquiles

Agricultura y turismo repiten como los sectores con mejor comportamiento de la economía almeriense (son, precisamente, los dos más característicametne almerienses). Sin embargo, están ligeramente por debajo del semestre anterior, mostrando el turismo un mayor decaimiento que el resto. No obstante, estos dos sectores refugio que habían sido los que habían mantenido una mejor calificación durante los últimos años han ido acompasándose al resto -mármol, logística o servicios- conforme la crisis económica ha ido perdiendo virulencia. Incluso con la construcción, el sector más violentamente azotado durante la última década.

Los economistas también analizan los "factores limitantes" para el crecimiento y el desarrollo económico en Almería. Y tras cuatro años recibiendo en el apartado de "otros" insinuaciones de que las infraestructuras de comunicación están entre los más importantes, más aún que la formación de los empleados, la competencia, la insuficiente capacidad instalada o las dificultades de financiación, ha incluido este vector entre los posibles. Es la segunda oleada de este barómetro que la incluye. Y desde su inclusión, se ha convertido en el factor que, según los economistas, resulta más determinante: la falta de infraestructuras de comunicación -ferrocarril o vuelos económicos- resta competitividad a las empresas almerienses y les hace perder negocio.

"La falta de infraestructuras de comunicaciones, la debilidad de la demanda y las dificultades de financiación fueron los principales factores limitantes del crecimiento económico en la provincia en la segunda mitad de 2017", aseveran. A este factor le dan más relevancia los economistas y empresistas que trabajan por cuenta ajena -mayoritariamente en empresas de mayor tamaño- poniendo de relieve la importancia que se le da en la gran empresa a vectores que, sin embargo, no tienen tanta relevancia en el caso de los profesionales liberales, más asentados y vinculados directamente con su territorio de actuación.

La encuesta se realizó online, entre los días 26 de diciembre de 2017 al 15 de enero de 2018 y se obtuvieron 69 respuestas válidas. "Son pocas aún, pero son opiniones muy cualificadas", ponía de relieve Uclés.