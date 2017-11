Cortes de tráfico en el centro de Almería por obras de mejora La actuación en la céntrica plaza Manuel Pérez García provoca desde hoy cambios en el tráfico R. I. Miércoles, 22 noviembre 2017, 10:46

Las obras de mejora de la calzada que se llevan a cabo en la plaza Manuel Pérez García, junto a los Refugios, van a provocar cortes de la circulación en la zona desde hoy, día 22, y hasta la finalización de las obras, así como cambios en la ordenación del tráfico para facilitar el acceso al Casco Antiguo y zona del Ayuntamiento desde la Puerta Purchena. Según han indicado desde el Ayuntamiento, estos cambios de la siguiente forma: El acceso a la zona de c/ Antonio Vico, San Cristóbal y Ayuntamiento, se hará a través por c/ Real, c/ Siloe, c/ Placido Langle, Plaza Flores, c/ Hernán Cortés con giro a la izquierda para Plaza del Monte y Ayuntamiento.

Y giro a derecha para la zona de c/ Navarro Darax, c/ Antonio Vico, c/ Segura, Plaza del Carmen y c/ Federico de Castro. Dichos cortes de tráfico se señalarán mediante paneles informativos.