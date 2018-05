Cortes de tráfico en el Casco Histórico de Almería por los ensayos de 'The Rhythm Section' Técnicos de la película con la concejala Carolina Lafita. / IDEAL Los ensayos previos alterarán la circulación hasta el viernes en toda la zona del casco antiguo y Pescadería-La Chanca A. MALDONADO Almería Miércoles, 30 mayo 2018, 11:23

Con motivo de la preparación de varios emplazamientos y ensayos del rodaje en la ciudad de la película 'The Rhythm Section' la circulación en algunas calles del Casco Histórico y Pescadería-La Chanca se va a ver alterada durante los siguientes días, desde las 00.00 a las 24.00 horas:

Día 30 de mayo: calles La Reina, Arraez, Plaza Campoamor, José Ángel Valente, Almanzor, Molino Cepero, Viña y Luna.

Día 31 de mayo: Camino del Barranco, La Joya, Copo y Cadenas.

Día 1 de Junio: Cuesta del Muelle y Cara.

El thriller 'The Rhythm Section', que protagonizan los actores Jude Law y Blake Lively bajo la dirección de la directora americana Reed Moreno, narra la historia de la inteligente y rebelde Stephanie Patrick (Blake Lively), quien vive atrapada en una espiral de autodestrucción desde que su familia muriese en un accidente aéreo. La protagonista se propone descubrir la verdad tras descubrir que el accidente no fue casual, para lo que contará con la ayuda de un ex miembro de los servicios secretos (Jude Law) y adoptará la identidad de una asesina.

Los escenarios almerienses acogerán las secuencias relacionadas con las persecuciones finales y el desenlace del film, que se rueda en varios países, como Estados Unidos e Irlanda, así como en las ciudades de Madrid y Cádiz, además de Almería. En concreto, el barrio de Pescadería, la Joya, el Puerto y algunas de las calles más céntricas del Casco Histórico, como calle Real, La Reina o Arráez, han sido las elegidas para llevar a cabo el rodaje, que durará entre cinco y siete días en el caso de la ciudad almeriense.

El largometraje está escrito por Mark Burnell, adaptando su novela del mismo título y 'The Rhythm Section' es la primera de las cuatro historias que conforman la saga de Stephanie Patrick. La película será distribuida por Paramount Pictures y en España la empresa encargada de la producción es 'Babieka Films'. La producción internacional corre a cargo de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, ambos responsables de la saga de películas de James Bond.