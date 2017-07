Cortes de agua diarios en el Barrio Alto María muestra las garrafas de agua que usa para ducharse. / FOTOS: S. G. H. La red de abastecimiento de esta zona es tan antigua que se forman bolsas de cal que provocan problemas SERGIO GONZÁLEZ HUESO Viernes, 7 julio 2017, 01:16

Y de repente el tambor de la lavadora se detiene y acto seguido el 'hilillo' de agua que caía del grifo va menguando hasta que desaparece. Son las once de la mañana de un jueves de julio y María Cortés no sabe ya si reírse o llorar ante la situación «desesperante» que está padeciendo desde el mes pasado. Su casa, ubicada en la calle San José Obrero del Barrio Alto, es una de las muchas afectadas por los cortes continuos e indiscriminados de agua que, por problemas en la red de abastecimiento, se están produciendo en esta zona diariamente.

Pese a que no es la primera vez que se le queda colgada una lavadora últimamente, María reconoce que los cortes los siente ya como «puñaladas traperas». Se desahoga porque ni ella ni nadie sabe a qué atenerse. Los cortes se producen a diario sin más patrón que ese: que no dan tregua. Por poner un ejemplo, los dos últimos días han sido un verdadero caos en su bloque al no tener prácticamente agua en 48 horas. Un verdadero suplicio en condiciones normales, una «pesadilla» para un mes de julio con invitados en casa.

La vecina lo cuenta con una medio sonrisa aunque verdaderamente se siente «indignada» por lo que está pasando. Explica que ya no sabe qué hacer y critica que desde Aqualia nadie se haya dignado a explicar con profundidad cuál es el motivo de los cortes repentinos de este suministro tan básico. Sus vecinos han llamado a la empresa sin mucho éxito, y pese a que ven que hay obras en calles cercanas, nadie conoce con exactitud cuál es el problema.

Además de María, los afectados se cuentan por cientos. Todos están recurriendo a las garrafas de agua para cocinar y fregar, ducharse o hacer desaparecer las deposiciones. «Es una guarrada», resume explícito un vecino en la calle. Le comenta a otros dos que su madre se ha tenido que ir a la casa del pueblo «harta» de aguantar esta situación. Él no puede: trabaja. Y es por eso que solicita a Aqualia que le ponga coto a un problema que es como un misterio. «La gente cree que son las obras del gas, pero parece que hay una avería en la avenida Santa Isabel», explica. Efectivamente la hay y es inmensa. La carretera está tan mojada que parece haber caído un chaparrón. Ni mucho menos. Aunque con el bochorno del día han caído tres gotas, el agua procede de un tramo de tuberías soterradas que han abierto los operarios de Aqualia.

La cal

El problema es la cantidad de años que tiene las redes de saneamiento de la zona del Barrio Alto y Santa Isabel. Esto está provocando que en las tuberías se acumule cal formando unas bolsas que impiden que el líquido elemento discurra como debe.

En el Ayuntamiento señalan que los trabajos son arduos. Consisten en ir comprobando abriendo zanjas dónde se encuentran estos tapones, indetectables sin abrir calles. Como el problema parece general, la solución definitiva es cambiar la red de saneamiento, lo que costaría alrededor del millón de euros. Mientras desde el área delegada ultiman los detalles de esta magna intervención, en Aqualia se afanan en ir eliminando estos tapones de cal aunque tengan efectos secundarios tan incordiosos como dejar a parte del barrio sin agua. Por el momento, desde el Consistorio prometen que la situación se dará a conocer en el barrio por el propio concejal en los próximos días. Lo hacen atendiendo a las continuas peticiones de unos vecinos que si al menos les avisaran con antelación de los cortes... podrían organizarse algo mejor. Así lo exige María, que cree que «no hay derecho» a que tengan a familias entera, con mayores y pequeños, en un verdadero «sin vivir».