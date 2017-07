El Consistorio instalará una cocina en el Mercado Central para hacer exhibiciones culinarias Recreación virtual de cómo será la cocina que el Ayuntamiento instalará en la plaza de abastos de la capital. / IDEAL Turismo y Comercio buscan dinamizar una plaza de abastos donde se harán visitas guiadas, degustaciones y cocina en vivo a cargo de cocineros profesionales SERGIO GONZÁLEZ HUESO Domingo, 9 julio 2017, 00:23

El Ayuntamiento de Almería, a través de las áreas de Comercio y Turismo, viene perfilando una serie de medidas para hacer del Mercado Central el motor de empuje de la gastronomía de la capital. La intención es fomentar y promocionar los productos de la tierra, sus cocineros y la rica oferta culinaria disponible, con el objetivo de dotar a la ciudad de una nueva estrategia de cara a una mejor y mucho más diversa promoción turística .

En el marco de las propuestas presentadas al plan autonómico de Turismo de Grandes Ciudades, ambas áreas llevan trabajando aproximadamente dos meses en la dinamización de la plaza de abastos de la ciudad. Para ello se valdrán de dos puestos de venta que han quedado vacantes que se transformarán en base a una nueva estrategia que se vincula con la determinación ya verbalizada de abrir por las tardes.

Tal y como explica la concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, el Ayuntamiento tiene pensado instalar una cocina en uno de estos espacios disponibles para realizar exhibiciones por parte de cocineros de la tierra o de fuera, o catas de productos típicamente almerienses. «Aunque está aún por definir, la intención es realizar un programa de actividades concreto como refuerzo turístico», señala la concejala, que avanza que desde el área que preside se van a organizar visitas guiadas específicas a un Mercado Central al que se le sumarán más elementos dinamizadores.

Según el concejal de Fomento, Comercio y Playas, Carlos Sánchez, también irá una zona expositora en donde los productos de Almería serán los auténticos protagonistas. En este punto es importante destacar la sinergia que se pretende que haya con otras instituciones como la Diputación, con su cada vez más conocida marca 'Sabores de Almería', que aglutina bajo un sólido paraguas a un amplio catálogo de productos agroalimentarios y de pesca de la provincia. Habrá por tanto también degustaciones gratuitas para un Mercado Central en el que podría haber además nuevo mobiliario.

«Se quiere dinamizar turística y comercialmente, lo que implicará además la participación de los negocios hosteleros del entorno», indica Carlos Sánchez, que se reconoce ilusionado ante un proyecto que podría asemejarse al de otros mercados centrales salpicados a lo largo del país. Y en los que se diversifica la oferta tanto para los usuarios de toda la vida como para los turistas o visitantes que lleguen por primera vez a Almería.

«La cultura gastronómica está de moda y es por eso que no podemos dejar de aprovechar esta oportunidad como ya están haciendo otros. Y más teniendo en cuenta que la gastronomía almeriense no tiene que envidiarle nada a nadie, más bien todo lo contrario», señaló el edil de Fomento, Comercio y Playas, que no quiso dar más detalles hasta que no sea el primer edil quien presente este conjunto de medidas.

Lo que sí precisó el concejal de Fomento, Comercio y Playas, es que estos cambios están previstos para después de verano. Es decir, a finales de septiembre o a principios de octubre, con la idea también de implementar entonces el nuevo horario del Mercado Central, que abrirá definitivamente por las tardes. En el interior del recinto comercial son varios los que no las tienen todas consigo ante esta decisión. Sin embargo, el Ayuntamiento ya lo tiene decidido: abrirá en jornada vespertina.

Tal y como explicó en su día, esta determinación viene motivada en el seno municipal como consecuencia del afán de darle vida a una zona que se apaga a partir de las 15 horas. En el Ayuntamiento están convencidos de que la apertura de un polo de atracción social tan importante como la plaza de abastos favorecerá que haya más ambiente en las calles adyacentes. Asimismo, esta medida se acompañará con un calendario de actividades culturales y de ocio que redundará también en la vivificación de la zona.